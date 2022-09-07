Из-за 300-летия Перми уничтожили мурал с шансонье Наговицыным

Теперь на фасаде дома пусто Сергей Русанов

новость из сюжета 300-летие Перми

Огромное граффити с известным шансонье Сергеем Наговицыным на доме в центре Перми убрали в рамках реконструкции городских фасадов. Возвращать рисунок коммунальщики при этом не собираются, пишут СМИ.

«В УК „Ремоз“ пояснили, что портрет убирают из-за подготовки здания к капремонту фасада к 300-летию. Но вот вернуть его на место вряд ли позволят», — пишет портал Properm.

Дело в том, что мурал в 2019 году нарисовали на здании по адресу ул. Крисанова, 17, хотя певец жил в соседнем доме на ул. Петропавловской, 97. Отношения у управляющих организаций двух домов не сложились. «Мы установили лавочку и чуть-чуть зашли на землю Петропавловской, 97. Они заставили убрать ее. Мы не дадим восстановить рисунок. Хотят — пусть рисуют на своем доме», — говорят теперь в УК «Ремоз».

Сергей Наговицын — российский шансонье. Он родился в Перми, работал в Москве. В декабре 1999 года после концерта в Кургане скоропостижно скончался от сердечного приступа.