Из-за 300-летия Перми уничтожили мурал с шансонье Наговицыным

Огромное граффити с известным шансонье Сергеем Наговицыным на доме в центре Перми убрали в рамках реконструкции городских фасадов. Возвращать рисунок коммунальщики при этом не собираются, пишут СМИ.
«В УК „Ремоз“ пояснили, что портрет убирают из-за подготовки здания к капремонту фасада к 300-летию. Но вот вернуть его на место вряд ли позволят», — пишет портал Properm.
Дело в том, что мурал в 2019 году нарисовали на здании по адресу ул. Крисанова, 17, хотя певец жил в соседнем доме на ул. Петропавловской, 97. Отношения у управляющих организаций двух домов не сложились. «Мы установили лавочку и чуть-чуть зашли на землю Петропавловской, 97. Они заставили убрать ее. Мы не дадим восстановить рисунок. Хотят — пусть рисуют на своем доме», — говорят теперь в УК «Ремоз».
Сергей Наговицын — российский шансонье. Он родился в Перми, работал в Москве. В декабре 1999 года после концерта в Кургане скоропостижно скончался от сердечного приступа.
Еще недавно на фасаде дома красовался портрет певца
Сергей Русанов
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Огромное граффити с известным шансонье Сергеем Наговицыным на доме в центре Перми убрали в рамках реконструкции городских фасадов. Возвращать рисунок коммунальщики при этом не собираются, пишут СМИ. «В УК „Ремоз“ пояснили, что портрет убирают из-за подготовки здания к капремонту фасада к 300-летию. Но вот вернуть его на место вряд ли позволят», — пишет портал Properm. Дело в том, что мурал в 2019 году нарисовали на здании по адресу ул. Крисанова, 17, хотя певец жил в соседнем доме на ул. Петропавловской, 97. Отношения у управляющих организаций двух домов не сложились. «Мы установили лавочку и чуть-чуть зашли на землю Петропавловской, 97. Они заставили убрать ее. Мы не дадим восстановить рисунок. Хотят — пусть рисуют на своем доме», — говорят теперь в УК «Ремоз». Сергей Наговицын — российский шансонье. Он родился в Перми, работал в Москве. В декабре 1999 года после концерта в Кургане скоропостижно скончался от сердечного приступа.