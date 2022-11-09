09 ноября 2022
08 ноября 2022

Задержанного ФСБ челябинского экс-силовика отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, следственный изолятор, решетки на окнах, тюремная камера
Бывший заместитель начальника изолятора временного содержания проведет в колонии три года Фото:

Бывшего замначальника изолятора временного содержания в Троицке (Челябинская область) отправили за решетку. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ФСБ по региону, экс-силовик помогал задержанным выходить на связь с другими фигурантами уголовных дел.

«Виновный предоставлял сотовые телефоны находящимся в изоляторе следственно-арестованным. С их помощью они связывались с другими фигурантами уголовных дел», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФСБ региона.

Троицкий горсуд признал бывшего силовика виновным в превышении должностных полномочий. Его отправили на три года в колонию.

За должностные преступления силовиков сразу увольняют с работы по отрицательным основаниям с дальнейшей процессуальной оценкой их действий. В структурах для них нет места. К ним принимаются самые жесткие меры.

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Бывшего замначальника изолятора временного содержания в Троицке (Челябинская область) отправили за решетку. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ФСБ по региону, экс-силовик помогал задержанным выходить на связь с другими фигурантами уголовных дел. «Виновный предоставлял сотовые телефоны находящимся в изоляторе следственно-арестованным. С их помощью они связывались с другими фигурантами уголовных дел», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФСБ региона. Троицкий горсуд признал бывшего силовика виновным в превышении должностных полномочий. Его отправили на три года в колонию. За должностные преступления силовиков сразу увольняют с работы по отрицательным основаниям с дальнейшей процессуальной оценкой их действий. В структурах для них нет места. К ним принимаются самые жесткие меры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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