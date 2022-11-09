Задержанного ФСБ челябинского экс-силовика отправили в колонию

Бывшего замначальника изолятора временного содержания в Троицке (Челябинская область) отправили за решетку. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ФСБ по региону, экс-силовик помогал задержанным выходить на связь с другими фигурантами уголовных дел.
«Виновный предоставлял сотовые телефоны находящимся в изоляторе следственно-арестованным. С их помощью они связывались с другими фигурантами уголовных дел», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФСБ региона.
Троицкий горсуд признал бывшего силовика виновным в превышении должностных полномочий. Его отправили на три года в колонию.
За должностные преступления силовиков сразу увольняют с работы по отрицательным основаниям с дальнейшей процессуальной оценкой их действий. В структурах для них нет места. К ним принимаются самые жесткие меры.
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