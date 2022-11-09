Задержанного ФСБ челябинского экс-силовика отправили в колонию

10 ноября 2022 в 10:35 Размер текста - 17 +

Бывший заместитель начальника изолятора временного содержания проведет в колонии три года Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывшего замначальника изолятора временного содержания в Троицке (Челябинская область) отправили за решетку. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ФСБ по региону, экс-силовик помогал задержанным выходить на связь с другими фигурантами уголовных дел. «Виновный предоставлял сотовые телефоны находящимся в изоляторе следственно-арестованным. С их помощью они связывались с другими фигурантами уголовных дел», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФСБ региона. Троицкий горсуд признал бывшего силовика виновным в превышении должностных полномочий. Его отправили на три года в колонию. За должностные преступления силовиков сразу увольняют с работы по отрицательным основаниям с дальнейшей процессуальной оценкой их действий. В структурах для них нет места. К ним принимаются самые жесткие меры.

Бывшего замначальника изолятора временного содержания в Троицке (Челябинская область) отправили за решетку. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ФСБ по региону, экс-силовик помогал задержанным выходить на связь с другими фигурантами уголовных дел. «Виновный предоставлял сотовые телефоны находящимся в изоляторе следственно-арестованным. С их помощью они связывались с другими фигурантами уголовных дел», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФСБ региона. Троицкий горсуд признал бывшего силовика виновным в превышении должностных полномочий. Его отправили на три года в колонию. За должностные преступления силовиков сразу увольняют с работы по отрицательным основаниям с дальнейшей процессуальной оценкой их действий. В структурах для них нет места. К ним принимаются самые жесткие меры.