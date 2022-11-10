10 ноября 2022

Адвоката, защищавшего скандального журналиста из ХМАО, обвинили в мошенничестве

Адвокат журналиста Эдуарда Шмонина из ХМАО пойдет под суд
© Служба новостей «URA.RU»
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Павел Тигеев в суде. Тюмень, заключение, тюрьма, решетка, заключение под стражу
Члена адвокатской палаты ХМАО будут судить по обвинению в мошенничестве Фото:

В Сургуте (ХМАО) под суд пойдет член адвокатской палаты ХМАО Александр Таниев, известный как бывший защитник осужденного за распространение фейков и порнографии журналиста Эдуарда Шмонина. В прокуратуре ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что адвоката обвиняют в мошенничестве.

«Прокуратура города Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката окружной адвокатской палаты ХМАО. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Следствием установлено, что обвиняемый в составе группы лиц по предварительному сговору путем обмана приобрел права на чужое имущество — земельный участок», — прокомментировали в ведомстве.

По версии следствия, Таниев в 2013—2014 году предоставил в суд фиктивный договор купли-продажи и акт приема-передачи дачного участка. На основании этих документов суд признал за соучастником право собственности, несмотря на возражения законного владельца. «Впоследствии, также путем заключения фиктивного договора купли-продажи, право собственности на указанный участок перешло от третьего лица в собственность обвиняемого. В результате незаконных действий собственнику земельного участка причинен ущерб на сумму свыше 540 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре. Обвиняемый в ходе следствия возместил потерпевшему всю сумму ущерба, уголовное дело направлено в суд.

Ранее URA.RU сообщало о деле журналиста Эдуарда Шмонина, который получил 8 лет за распространение недостоверной информации и порнографии, а также за вымогательство. Таниев на этом процесс выступал защитником Шмонина.

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В Сургуте (ХМАО) под суд пойдет член адвокатской палаты ХМАО Александр Таниев, известный как бывший защитник осужденного за распространение фейков и порнографии журналиста Эдуарда Шмонина. В прокуратуре ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что адвоката обвиняют в мошенничестве. «Прокуратура города Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката окружной адвокатской палаты ХМАО. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Следствием установлено, что обвиняемый в составе группы лиц по предварительному сговору путем обмана приобрел права на чужое имущество — земельный участок», — прокомментировали в ведомстве. По версии следствия, Таниев в 2013—2014 году предоставил в суд фиктивный договор купли-продажи и акт приема-передачи дачного участка. На основании этих документов суд признал за соучастником право собственности, несмотря на возражения законного владельца. «Впоследствии, также путем заключения фиктивного договора купли-продажи, право собственности на указанный участок перешло от третьего лица в собственность обвиняемого. В результате незаконных действий собственнику земельного участка причинен ущерб на сумму свыше 540 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре. Обвиняемый в ходе следствия возместил потерпевшему всю сумму ущерба, уголовное дело направлено в суд. Ранее URA.RU сообщало о деле журналиста Эдуарда Шмонина, который получил 8 лет за распространение недостоверной информации и порнографии, а также за вымогательство. Таниев на этом процесс выступал защитником Шмонина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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