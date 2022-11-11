В США заявили о контактах с Россией на высшем уровне

11 ноября 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

В США заявили, что ведут переговоры с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и США проводят контакты с целью снизить напряженность между странами, однако украинский вопрос не поднимается. Об этом заявила официальный представитель совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон. «У Вашингтона есть возможность, когда это необходимо, говорить напрямую на высшем уровне с российским правительством. Это происходило в последние несколько месяцев… Единственная цель этого — обсудить снижение рисков в отношениях между США и Россией. Это не имеет ничего общего с дипломатией или чем-либо еще по Украине», — передает слова Уотсон издание Politico. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. На протяжении всего времени с начала операции было предпринято несколько попыток провести переговоры между РФ и Киевом. Но они ни к чему не привели.

Россия и США проводят контакты с целью снизить напряженность между странами, однако украинский вопрос не поднимается. Об этом заявила официальный представитель совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон. «У Вашингтона есть возможность, когда это необходимо, говорить напрямую на высшем уровне с российским правительством. Это происходило в последние несколько месяцев… Единственная цель этого — обсудить снижение рисков в отношениях между США и Россией. Это не имеет ничего общего с дипломатией или чем-либо еще по Украине», — передает слова Уотсон издание Politico. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. На протяжении всего времени с начала операции было предпринято несколько попыток провести переговоры между РФ и Киевом. Но они ни к чему не привели.