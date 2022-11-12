Немцы сделали Зеленскому необычное предложение

Немцы предложили Зеленскому покинуть пост президента за деньги

12 ноября 2022 в 11:54 Размер текста - 17 +

Зеленский всего лишь марионетка США, считают пользователи Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели немецкого издания Die Welt (заблокирован в РФ) предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть пост за деньги. Это произошло после того, как он назвал вывод сил РФ из Херсона «исторической победой». «У меня предложение к Зеленскому. Мы даем ему деньги, а он покидает пост президента и сбегает на необитаемый остров. Все довольны», — написал один из читателей. Другой пользователь заявил, что его тошнит от напыщенности украинского лидера. «Легко писать о конфликте, сидя на кресле в Польше», — отметил он. Его поддержал еще один комментатор, задав вопрос: «Что именно получают немцы от этих выдуманных Зеленским побед?» Еще один критик отметил, что Зеленский является всего лишь «американской марионеткой» и его слова совершенно ничего не стоят. «Я восхищаюсь российской армией, которая одна смогла противостоять всем западным странам», — заключил другой комментатор. В ходе спецоперации российская армия освободила несколько регионов, которые по итогам референдумов вошли в состав РФ. Среди них — Херсонская область, где сейчас складывается наиболее тяжелая обстановка. Из-за постоянных обстрелов области со стороны ВСУ было принято решение переместить мирное население в более безопасные точки РФ. 7 ноября из Херсона ушел последний рейс теплохода на левый берег Днепра в рамках вывоза гражданского населения, пишет MK.RU . Министр обороны Сергей Шойгу заявил о перемещении российских войск с правого берега. Такие меры были приняты, чтобы не рисковать жизнями военных, сообщает «Ридус». Британские аналитики заявили, что отвод российских войск из Херсона — не что иное, как изменение Кремлем стратегии ведения СВО, передает Pravda.Ru.

Читатели немецкого издания Die Welt (заблокирован в РФ) предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть пост за деньги. Это произошло после того, как он назвал вывод сил РФ из Херсона «исторической победой». «У меня предложение к Зеленскому. Мы даем ему деньги, а он покидает пост президента и сбегает на необитаемый остров. Все довольны», — написал один из читателей. Другой пользователь заявил, что его тошнит от напыщенности украинского лидера. «Легко писать о конфликте, сидя на кресле в Польше», — отметил он. Его поддержал еще один комментатор, задав вопрос: «Что именно получают немцы от этих выдуманных Зеленским побед?» Еще один критик отметил, что Зеленский является всего лишь «американской марионеткой» и его слова совершенно ничего не стоят. «Я восхищаюсь российской армией, которая одна смогла противостоять всем западным странам», — заключил другой комментатор. В ходе спецоперации российская армия освободила несколько регионов, которые по итогам референдумов вошли в состав РФ. Среди них — Херсонская область, где сейчас складывается наиболее тяжелая обстановка. Из-за постоянных обстрелов области со стороны ВСУ было принято решение переместить мирное население в более безопасные точки РФ. 7 ноября из Херсона ушел последний рейс теплохода на левый берег Днепра в рамках вывоза гражданского населения, пишет MK.RU. Министр обороны Сергей Шойгу заявил о перемещении российских войск с правого берега. Такие меры были приняты, чтобы не рисковать жизнями военных, сообщает «Ридус». Британские аналитики заявили, что отвод российских войск из Херсона — не что иное, как изменение Кремлем стратегии ведения СВО, передает Pravda.Ru.