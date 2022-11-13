13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

В избиркоме ЯНАО создадут первый молодежный совет

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальный комитет и комитет по региональной политике. Курган, депутат, чиновник, папка
До 10 декабря желающие могут подать документы в избирком Фото:

В избирательной комиссии ЯНАО будет избран первый молодежный совет. Об этом сообщается на официальном сайте регионального избиркома.

«Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа объявляет о приеме предложений о кандидатурах в состав молодежного общественного совета при Избирательной комиссии ЯНАО со сроком полномочий на 2022—2026 годы», — говорится в сообщении регионального избиркома. Всего в совет войдут 13 участников — по одному от каждого муниципалитета региона.

Членами молодежного совета могут быть назначены граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, обладающие активным избирательным правом на территории соответствующего муниципального образования. Кандидат может предложить себя в состав молодежного совета в порядке самовыдвижения.

Молодежный совет будет постоянно действующим совещательным и консультативным органом. В целях организации мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей на территории ЯНАО, привлечения молодых избирателей к активному участию в выборах и референдумах.

Ранее URA.RU сообщало, что член избиркома в ЯНАО ушел в отставку из-за спора с председателем. Член территориально избирательной комиссии Надымского района ЯНАО Андрей Бабушкин из-за спора с председателем Андреем Юрловым был выведен из состава.

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В избирательной комиссии ЯНАО будет избран первый молодежный совет. Об этом сообщается на официальном сайте регионального избиркома. «Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа объявляет о приеме предложений о кандидатурах в состав молодежного общественного совета при Избирательной комиссии ЯНАО со сроком полномочий на 2022—2026 годы», — говорится в сообщении регионального избиркома. Всего в совет войдут 13 участников — по одному от каждого муниципалитета региона. Членами молодежного совета могут быть назначены граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, обладающие активным избирательным правом на территории соответствующего муниципального образования. Кандидат может предложить себя в состав молодежного совета в порядке самовыдвижения. Молодежный совет будет постоянно действующим совещательным и консультативным органом. В целях организации мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей на территории ЯНАО, привлечения молодых избирателей к активному участию в выборах и референдумах. Ранее URA.RU сообщало, что член избиркома в ЯНАО ушел в отставку из-за спора с председателем. Член территориально избирательной комиссии Надымского района ЯНАО Андрей Бабушкин из-за спора с председателем Андреем Юрловым был выведен из состава.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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