В избиркоме ЯНАО создадут первый молодежный совет

До 10 декабря желающие могут подать документы в избирком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В избирательной комиссии ЯНАО будет избран первый молодежный совет. Об этом сообщается на официальном сайте регионального избиркома.

«Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа объявляет о приеме предложений о кандидатурах в состав молодежного общественного совета при Избирательной комиссии ЯНАО со сроком полномочий на 2022—2026 годы», — говорится в сообщении регионального избиркома. Всего в совет войдут 13 участников — по одному от каждого муниципалитета региона.

Членами молодежного совета могут быть назначены граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, обладающие активным избирательным правом на территории соответствующего муниципального образования. Кандидат может предложить себя в состав молодежного совета в порядке самовыдвижения.

Молодежный совет будет постоянно действующим совещательным и консультативным органом. В целях организации мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей на территории ЯНАО, привлечения молодых избирателей к активному участию в выборах и референдумах.

Ранее URA.RU сообщало, что член избиркома в ЯНАО ушел в отставку из-за спора с председателем. Член территориально избирательной комиссии Надымского района ЯНАО Андрей Бабушкин из-за спора с председателем Андреем Юрловым был выведен из состава.