Зеленский похвастался большими жертвами Украины в Херсоне

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Херсон очень дорого обошелся Киеву, заявил Зеленский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Херсонская кампания слишком дорого далась для украинской армии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Херсон очень дорого обошелся Киеву. Он обошелся большим количеством раненых и очень большим количеством мертвых», — передает слова президента газета Washington Post.

Российские войска перешли на левый берег Днепра 11 ноября, удалившись от территории Херсона в ходе спецоперации. Это решение было принято ради сохранения жизней мирных людей. Американский генерал увидел в передислокации войск из Херсона шанс возобновить переговоры России и Украины, сообщает Телеканал 360.

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Херсонская кампания слишком дорого далась для украинской армии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Херсон очень дорого обошелся Киеву. Он обошелся большим количеством раненых и очень большим количеством мертвых», — передает слова президента газета Washington Post. Российские войска перешли на левый берег Днепра 11 ноября, удалившись от территории Херсона в ходе спецоперации. Это решение было принято ради сохранения жизней мирных людей. Американский генерал увидел в передислокации войск из Херсона шанс возобновить переговоры России и Украины, сообщает Телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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