14 ноября 2022

МАГАТЭ направит миссии на все украинские АЭС

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Экспертов МАГАТЭ направят на все украинские АЭС по просьбе Киева, заявил Рафаэль Гросси Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит миссии на Южно-Украинскую, Хмельницкую, Ровенскую и Чернобыльскую атомные электростанции. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Группы экспертов МАГАТЭ в ближайшие недели будут направлены на Южно-Украинскую, Хмельницкую, Ровенскую и Чернобыльскую АЭС, передает слова Рафаэля Гросси пресс-служба агентства. «Мы делаем эту важную работу в тесном сотрудничестве с украинскими властями и по их просьбе», — уточнил он.

Ранее Гросси заявлял, что персонал Запорожской АЭС не в состоянии спасать Европу от ядерной аварии. В октябре сообщалось, что представители МАГАТЭ должны были посетить несколько ядерных объектов на Украине по запросу Киева. Это произошло после того, как глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников пригласил ООН и МАГАТЭ проверить сообщения о «грязной бомбе».

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит миссии на Южно-Украинскую, Хмельницкую, Ровенскую и Чернобыльскую атомные электростанции. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Группы экспертов МАГАТЭ в ближайшие недели будут направлены на Южно-Украинскую, Хмельницкую, Ровенскую и Чернобыльскую АЭС, передает слова Рафаэля Гросси пресс-служба агентства. «Мы делаем эту важную работу в тесном сотрудничестве с украинскими властями и по их просьбе», — уточнил он. Ранее Гросси заявлял, что персонал Запорожской АЭС не в состоянии спасать Европу от ядерной аварии. В октябре сообщалось, что представители МАГАТЭ должны были посетить несколько ядерных объектов на Украине по запросу Киева. Это произошло после того, как глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников пригласил ООН и МАГАТЭ проверить сообщения о «грязной бомбе».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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