Жителям ХМАО напомнили о необходимости явиться в военкомат по повесткам

15 ноября 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

Если пришла повестка в военкомат, лучше сразу явиться со всеми необходимыми документами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жителям ХМАО напоминают о необходимости явиться в военкомат, если пришла повестка. Это нужно для уточнения данных о военнообязанном. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в окружном военном комиссариате. «Вот эту работу по учету данных военкоматы не до конца делали, как это должно быть. И сейчас поняли, что это надо делать планово. Не торопясь. И не аврально. Повестки идут и будут идти военнообязанным. Все-равно, будут приглашать. Никто не говорит, что это по мобилизации. Чисто уточнение анкетных данных. И какая разница закончилась или нет мобилизация. Повестка может прийти в любое время, если ты военнообязанный», — сказали в военкомате ХМАО.



На многих, особенно крупных предприятиях, сверку с военкоматами проводят кадровые службы, тем самым разгружая работников от визитов в комиссариат. «В определенное время подходят начальники отдела кадров и идет сверка. Но с безработными, отдельными гражданами, которых вызываем по повесткам, несколько тяжелее. Сейчас нужно приходить, приносить документы, в том числе медицинские, о смене места работы, составе семьи и по закону они обязаны это делать, если идет сверка», — добавили корреспонденту агентства в военкомате Ханты-Мансийска.



Ранее URA.RU сообщало, что военкоматы ХМАО продолжают принимать заявки от организаций округа на бронирование. Военный комиссар Югры Роман Вуколов сказал, что этот процесс не прекращался. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил о выполнении плана по частичной мобилизации. С 1 ноября в России начался призыв срочников, которые не будут, по словам Шойгу, направлены в зону проведения специальной военной операции. Россия проводит ее с 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.

Жителям ХМАО напоминают о необходимости явиться в военкомат, если пришла повестка. Это нужно для уточнения данных о военнообязанном. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в окружном военном комиссариате. «Вот эту работу по учету данных военкоматы не до конца делали, как это должно быть. И сейчас поняли, что это надо делать планово. Не торопясь. И не аврально. Повестки идут и будут идти военнообязанным. Все-равно, будут приглашать. Никто не говорит, что это по мобилизации. Чисто уточнение анкетных данных. И какая разница закончилась или нет мобилизация. Повестка может прийти в любое время, если ты военнообязанный», — сказали в военкомате ХМАО. На многих, особенно крупных предприятиях, сверку с военкоматами проводят кадровые службы, тем самым разгружая работников от визитов в комиссариат. «В определенное время подходят начальники отдела кадров и идет сверка. Но с безработными, отдельными гражданами, которых вызываем по повесткам, несколько тяжелее. Сейчас нужно приходить, приносить документы, в том числе медицинские, о смене места работы, составе семьи и по закону они обязаны это делать, если идет сверка», — добавили корреспонденту агентства в военкомате Ханты-Мансийска. Ранее URA.RU сообщало, что военкоматы ХМАО продолжают принимать заявки от организаций округа на бронирование. Военный комиссар Югры Роман Вуколов сказал, что этот процесс не прекращался. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил о выполнении плана по частичной мобилизации. С 1 ноября в России начался призыв срочников, которые не будут, по словам Шойгу, направлены в зону проведения специальной военной операции. Россия проводит ее с 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.