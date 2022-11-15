15 ноября 2022

Силовики оцепили польскую деревню, в которой упали ракеты

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Несанкционированный митинг оппозиции. Москва, силовики, митинг, полиция, протест, несанкционированная акция, навальнинг, омон
Полиция дежурит на каждой дороге, пропускают только служебные машины и местных жителей Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Патрули силовиков прибывают в населенный пункт Пшеводув в Люблинском воеводстве, где ранее упали ракеты. Об этом сообщил местный портал Lublin112.pl.

Все больше силовиков прибывает в Пшеводов в районе Грубешув, где в результате взрыва погибли два человека, передает СМИ. Журналисты отмечают, что «вся деревня практически отрезана от остального мира, офицеры стоят даже на полевых дорогах и тропинках».

На оцепленной территории допускается нахождение служебных автомобилей и местных жителей. Последние могут свободно передвигаться, но каждый раз должны предъявлять удостоверения личности.

Ранее 15 ноября две ракеты упали в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве. Они попали в зерносушилку, при этом два работника погибли. В ответ на это Польша подняла в воздух свои истребители. При этом Пентагону не удалось подтвердить информацию о том, что ракеты были российскими. В Минобороны назвали обвинения Польши в сторону России провокацией с целью эскалации обстановки. Военный аналитик Алексей Леонков предположил, что в Польше могли упасть ракеты украинской зенитной ракетной системы С-300. В США уже начали выяснять обстоятельства произошедшего.

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Патрули силовиков прибывают в населенный пункт Пшеводув в Люблинском воеводстве, где ранее упали ракеты. Об этом сообщил местный портал Lublin112.pl. Все больше силовиков прибывает в Пшеводов в районе Грубешув, где в результате взрыва погибли два человека, передает СМИ. Журналисты отмечают, что «вся деревня практически отрезана от остального мира, офицеры стоят даже на полевых дорогах и тропинках». На оцепленной территории допускается нахождение служебных автомобилей и местных жителей. Последние могут свободно передвигаться, но каждый раз должны предъявлять удостоверения личности. Ранее 15 ноября две ракеты упали в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве. Они попали в зерносушилку, при этом два работника погибли. В ответ на это Польша подняла в воздух свои истребители. При этом Пентагону не удалось подтвердить информацию о том, что ракеты были российскими. В Минобороны назвали обвинения Польши в сторону России провокацией с целью эскалации обстановки. Военный аналитик Алексей Леонков предположил, что в Польше могли упасть ракеты украинской зенитной ракетной системы С-300. В США уже начали выяснять обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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