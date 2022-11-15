Силовики оцепили польскую деревню, в которой упали ракеты

16 ноября 2022 в 02:09 Размер текста - 17 +

Патрули силовиков прибывают в населенный пункт Пшеводув в Люблинском воеводстве, где ранее упали ракеты. Об этом сообщил местный портал Lublin112.pl. Все больше силовиков прибывает в Пшеводов в районе Грубешув, где в результате взрыва погибли два человека, передает СМИ. Журналисты отмечают, что «вся деревня практически отрезана от остального мира, офицеры стоят даже на полевых дорогах и тропинках». На оцепленной территории допускается нахождение служебных автомобилей и местных жителей. Последние могут свободно передвигаться, но каждый раз должны предъявлять удостоверения личности. Ранее 15 ноября две ракеты упали в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве. Они попали в зерносушилку, при этом два работника погибли. В ответ на это Польша подняла в воздух свои истребители. При этом Пентагону не удалось подтвердить информацию о том, что ракеты были российскими. В Минобороны назвали обвинения Польши в сторону России провокацией с целью эскалации обстановки. Военный аналитик Алексей Леонков предположил, что в Польше могли упасть ракеты украинской зенитной ракетной системы С-300. В США уже начали выяснять обстоятельства произошедшего.