В ЯНАО для мобилизованных земляков создали особые шевроны. Фото

20 ноября 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

Надпись для шеврона предложил мобилизованный Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Информационное агентство «Импульс Севера» (ЯНАО) разработало особый дизайн шевронов для мобилизованных земляков. Новость об этом появилась на официальном telegram-канале регионального СМИ. «Мы разработали дизайн шевронов и отправили их взводу новоуренгойцев, проходящих сейчас учения в Тюменской области», — говорится в новости. Фразу, размещенную на шевроне, предложил коллега работников агентства, попавший под мобилизацию. Она гласит: «Мы едем делать мир». Ранее URA.RU сообщало, что свердловским артиллеристам сделали шевроны с легендарным советским героем. На шевроне разместили логотип училища, изображение героя СССР Алексея Еременко, надписи «Содружество артиллеристов России. СВВПТАУ-ЕВАКУ. Честь, доблесть, отвага». Шеврон создан для мобилизованных земляков из Нового Уренгоя telegram-канал «Импульс Севера»

Информационное агентство «Импульс Севера» (ЯНАО) разработало особый дизайн шевронов для мобилизованных земляков. Новость об этом появилась на официальном telegram-канале регионального СМИ. «Мы разработали дизайн шевронов и отправили их взводу новоуренгойцев, проходящих сейчас учения в Тюменской области», — говорится в новости. Фразу, размещенную на шевроне, предложил коллега работников агентства, попавший под мобилизацию. Она гласит: «Мы едем делать мир». Ранее URA.RU сообщало, что свердловским артиллеристам сделали шевроны с легендарным советским героем. На шевроне разместили логотип училища, изображение героя СССР Алексея Еременко, надписи «Содружество артиллеристов России. СВВПТАУ-ЕВАКУ. Честь, доблесть, отвага».