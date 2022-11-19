Информационное агентство «Импульс Севера» (ЯНАО) разработало особый дизайн шевронов для мобилизованных земляков. Новость об этом появилась на официальном telegram-канале регионального СМИ.
«Мы разработали дизайн шевронов и отправили их взводу новоуренгойцев, проходящих сейчас учения в Тюменской области», — говорится в новости. Фразу, размещенную на шевроне, предложил коллега работников агентства, попавший под мобилизацию. Она гласит: «Мы едем делать мир».
Ранее URA.RU сообщало, что свердловским артиллеристам сделали шевроны с легендарным советским героем. На шевроне разместили логотип училища, изображение героя СССР Алексея Еременко, надписи «Содружество артиллеристов России. СВВПТАУ-ЕВАКУ. Честь, доблесть, отвага».
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