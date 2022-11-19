19 ноября 2022
18 ноября 2022

В ЯНАО для мобилизованных земляков создали особые шевроны. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправление Добровольцев Донбасса в ЛНР. Пермь, добровольцы донбасса, z символ, z шеврон
Надпись для шеврона предложил мобилизованный Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Информационное агентство «Импульс Севера» (ЯНАО) разработало особый дизайн шевронов для мобилизованных земляков. Новость об этом появилась на официальном telegram-канале регионального СМИ.

«Мы разработали дизайн шевронов и отправили их взводу новоуренгойцев, проходящих сейчас учения в Тюменской области», — говорится в новости. Фразу, размещенную на шевроне, предложил коллега работников агентства, попавший под мобилизацию. Она гласит: «Мы едем делать мир».

Ранее URA.RU сообщало, что свердловским артиллеристам сделали шевроны с легендарным советским героем. На шевроне разместили логотип училища, изображение героя СССР Алексея Еременко, надписи «Содружество артиллеристов России. СВВПТАУ-ЕВАКУ. Честь, доблесть, отвага».

Шеврон создан для мобилизованных земляков из Нового Уренгоя

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Информационное агентство «Импульс Севера» (ЯНАО) разработало особый дизайн шевронов для мобилизованных земляков. Новость об этом появилась на официальном telegram-канале регионального СМИ. «Мы разработали дизайн шевронов и отправили их взводу новоуренгойцев, проходящих сейчас учения в Тюменской области», — говорится в новости. Фразу, размещенную на шевроне, предложил коллега работников агентства, попавший под мобилизацию. Она гласит: «Мы едем делать мир». Ранее URA.RU сообщало, что свердловским артиллеристам сделали шевроны с легендарным советским героем. На шевроне разместили логотип училища, изображение героя СССР Алексея Еременко, надписи «Содружество артиллеристов России. СВВПТАУ-ЕВАКУ. Честь, доблесть, отвага».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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