Свердловским артиллеристам сделали шевроны с легендарным советским героем. Фото

16 ноября 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

Выпускники свердловского высшего военно-политического танко-артиллерийского получили фирменные шевроны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У выпускников Свердловского высшего военно-политического танко-артиллерийского училища (СВВПТАУ) и екатеринбургского высшего артиллерийского командного училища (ЕВАКУ), которые принимают участие в специальной военной операции, появились фирменные шевроны — с логотипом училища и известным изображением героя Советского союза Алексея Еременко. Об этом URA.RU рассказал глава «Содружества выпускников СВВПТАУ-ЕВАКУ» Рафаэль Шихов. «Сделали шевроны месяц назад, они есть в красном и зеленом цветах. На шевроне логотип училища, изображение героя СССР Алексея Еременко, надписи „Содружество артиллеристов России. СВВПТАУ-ЕВАКУ. Честь, доблесть, отвага“. Шеврон — это некий атрибут офицерской преданности своему делу и того, что дух училища до сих пор жив, хотя его закрыли еще в 2011-м году, что память о нем выпускники носят в душе» — рассказал Шихов. Шевроны уже передали выпускникам училища, которые находятся на фронте, а также тем, кто пока проходит подготовку. По словам Шихова, выпускники СВВПТАУ-ЕВАКУ составляют подавляющее большинство артиллеристов, которые мобилизованы в качестве офицеров в Елани. Собеседник отмечает, что разработка шевронов — это лишь 1% от той работы, которую ведет содружество. С 21 августа волонтеры возят специальное военное оборудование, снаряжение, теплые вещи, обмундирование, бронежилеты и продукты в зону проведения специальной военной операции. Причем зачастую это адресная доставка — конкретным подразделениям и бойцам. «Мы возим посылки до окопов, не всем это удается. Надо же найти бойцов в этих сложных условиях и передать. С 19 по 23 ноября будем в Донецке и Мариуполе, поездка приурочена ко Дню артиллериста, который празднуют 19 ноября. Это уже 16-й военно-гуманитарный груз. Везем две машины вещей для солдат и офицеров, а также гражданских. Там есть все — три дрона, цифровая купольная видеокамера, тепловизор, миноискатель, форма, обмундирование, спальные мешки, печки, теплые вещи, тактическая медицина, продукты, плащи, сапоги резиновые и многое другое», — добавляет Шихов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам президента РФ Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

У выпускников Свердловского высшего военно-политического танко-артиллерийского училища (СВВПТАУ) и екатеринбургского высшего артиллерийского командного училища (ЕВАКУ), которые принимают участие в специальной военной операции, появились фирменные шевроны — с логотипом училища и известным изображением героя Советского союза Алексея Еременко. Об этом URA.RU рассказал глава «Содружества выпускников СВВПТАУ-ЕВАКУ» Рафаэль Шихов. «Сделали шевроны месяц назад, они есть в красном и зеленом цветах. На шевроне логотип училища, изображение героя СССР Алексея Еременко, надписи „Содружество артиллеристов России. СВВПТАУ-ЕВАКУ. Честь, доблесть, отвага“. Шеврон — это некий атрибут офицерской преданности своему делу и того, что дух училища до сих пор жив, хотя его закрыли еще в 2011-м году, что память о нем выпускники носят в душе» — рассказал Шихов. Шевроны уже передали выпускникам училища, которые находятся на фронте, а также тем, кто пока проходит подготовку. По словам Шихова, выпускники СВВПТАУ-ЕВАКУ составляют подавляющее большинство артиллеристов, которые мобилизованы в качестве офицеров в Елани. Собеседник отмечает, что разработка шевронов — это лишь 1% от той работы, которую ведет содружество. С 21 августа волонтеры возят специальное военное оборудование, снаряжение, теплые вещи, обмундирование, бронежилеты и продукты в зону проведения специальной военной операции. Причем зачастую это адресная доставка — конкретным подразделениям и бойцам. «Мы возим посылки до окопов, не всем это удается. Надо же найти бойцов в этих сложных условиях и передать. С 19 по 23 ноября будем в Донецке и Мариуполе, поездка приурочена ко Дню артиллериста, который празднуют 19 ноября. Это уже 16-й военно-гуманитарный груз. Везем две машины вещей для солдат и офицеров, а также гражданских. Там есть все — три дрона, цифровая купольная видеокамера, тепловизор, миноискатель, форма, обмундирование, спальные мешки, печки, теплые вещи, тактическая медицина, продукты, плащи, сапоги резиновые и многое другое», — добавляет Шихов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам президента РФ Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.