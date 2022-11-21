21 ноября 2022
20 ноября 2022
19 ноября 2022

Жительница Ноябрьска указала властям на нарушения строителей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ноябрянка обратилась к администрации по поводу отсутствия ограждения на стройке Фото:

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) обратилась к администрации города с просьбой проверить строителей, ведущих погрузо-разгрузочные работы без соответствующего ограждения. Видео с обращением Татьяна Руденко разместила в группе «Злой Ноябрянин» в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемая администрация, прошу обратить внимание на то, как ведутся работы по капитальному ремонту дома 71 по улице Мира. Никаких заграждений, где техника безопасности?» — написала ноябрянка в соцсети.

Корреспондент агентства отправил запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Ноябрьска удивились строительным работам ночью. Строители торопились закончить капремонт на улице Мира 77.

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Жительница Ноябрьска (ЯНАО) обратилась к администрации города с просьбой проверить строителей, ведущих погрузо-разгрузочные работы без соответствующего ограждения. Видео с обращением Татьяна Руденко разместила в группе «Злой Ноябрянин» в социальной сети «ВКонтакте». «Уважаемая администрация, прошу обратить внимание на то, как ведутся работы по капитальному ремонту дома 71 по улице Мира. Никаких заграждений, где техника безопасности?» — написала ноябрянка в соцсети. Корреспондент агентства отправил запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что жители Ноябрьска удивились строительным работам ночью. Строители торопились закончить капремонт на улице Мира 77.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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