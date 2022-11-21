Жительница Ноябрьска указала властям на нарушения строителей. Видео

22 ноября 2022 в 06:14 Размер текста - 17 +

Ноябрянка обратилась к администрации по поводу отсутствия ограждения на стройке Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жительница Ноябрьска (ЯНАО) обратилась к администрации города с просьбой проверить строителей, ведущих погрузо-разгрузочные работы без соответствующего ограждения. Видео с обращением Татьяна Руденко разместила в группе «Злой Ноябрянин» в социальной сети «ВКонтакте». «Уважаемая администрация, прошу обратить внимание на то, как ведутся работы по капитальному ремонту дома 71 по улице Мира. Никаких заграждений, где техника безопасности?» — написала ноябрянка в соцсети. Корреспондент агентства отправил запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что жители Ноябрьска удивились строительным работам ночью. Строители торопились закончить капремонт на улице Мира 77.

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) обратилась к администрации города с просьбой проверить строителей, ведущих погрузо-разгрузочные работы без соответствующего ограждения. Видео с обращением Татьяна Руденко разместила в группе «Злой Ноябрянин» в социальной сети «ВКонтакте». «Уважаемая администрация, прошу обратить внимание на то, как ведутся работы по капитальному ремонту дома 71 по улице Мира. Никаких заграждений, где техника безопасности?» — написала ноябрянка в соцсети. Корреспондент агентства отправил запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что жители Ноябрьска удивились строительным работам ночью. Строители торопились закончить капремонт на улице Мира 77.