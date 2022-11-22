Путин предложил новое сотрудничество Западу

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Президент РФ заявил о готовности сотрудничества с Западом по вопросам строительства атомных ледоколов Фото:

Россия готова к сотрудничеству в сфере строительства атомных ледоколов с Западом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия, несмотря на ситуацию в мире, открыта к сотрудничеству в сфере строительства атомных ледоколов», — пояснил российский лидер во время церемонии спуска на воду атомного ледокола «Якутия». Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

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Россия готова к сотрудничеству в сфере строительства атомных ледоколов с Западом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Россия, несмотря на ситуацию в мире, открыта к сотрудничеству в сфере строительства атомных ледоколов», — пояснил российский лидер во время церемонии спуска на воду атомного ледокола «Якутия». Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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