Путин предложил новое сотрудничество Западу

Президент РФ заявил о готовности сотрудничества с Западом по вопросам строительства атомных ледоколов
Россия готова к сотрудничеству в сфере строительства атомных ледоколов с Западом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Россия, несмотря на ситуацию в мире, открыта к сотрудничеству в сфере строительства атомных ледоколов», — пояснил российский лидер во время церемонии спуска на воду атомного ледокола «Якутия». Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».
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