В ХМАО отменили транспортный налог мобилизованным

24 ноября 2022 в 12:11 Размер текста - 17 +

Участники спецоперации не будут платить транспортный налог на легковые автомобили Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дума ХМАО одобрила внесение поправок в закон о транспортном налоге. На заседании депутаты проголосовали за отмену транспортного налога для участников спецоперации и ликвидаторов последствий ядерных аварий. «В Думу автономного округа внесено два законопроекта, которые на комитете по бюджету решено было объединить. Проектом закона предполагается освободить от уплаты транспортного налога граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, принимавших в составе подразделения особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах», — сообщил спикер думы Борис Хохряков. Трансляция доступна на сайте думы. По словам директора департамента финансов Югры Веры Дюдиной, указанные категории граждан решено было освободить от уплаты налога без дополнительных условий. Участники СВО и ликвидаторы не будут платить транспортный на легковые автомобили мощностью до 200 лошадиных сил включительно, мотоциклы, мотороллеры, а также снегоходы, мотосани и моторные лодки мощностью до 50 лошадиных сил включительно. За внесение изменений в законодательство проголосовали 37 депутатов, 1 воздержался. Ранее URA.RU писало о принятии дефицитного бюджета думой ХМАО в первом чтении. По данным председателя комитета думы по бюджету, финансам и налоговой политике Александра Колодича, дефицит составил 42 миллиарда рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дума ХМАО одобрила внесение поправок в закон о транспортном налоге. На заседании депутаты проголосовали за отмену транспортного налога для участников спецоперации и ликвидаторов последствий ядерных аварий. «В Думу автономного округа внесено два законопроекта, которые на комитете по бюджету решено было объединить. Проектом закона предполагается освободить от уплаты транспортного налога граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, принимавших в составе подразделения особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах», — сообщил спикер думы Борис Хохряков. Трансляция доступна на сайте думы. По словам директора департамента финансов Югры Веры Дюдиной, указанные категории граждан решено было освободить от уплаты налога без дополнительных условий. Участники СВО и ликвидаторы не будут платить транспортный на легковые автомобили мощностью до 200 лошадиных сил включительно, мотоциклы, мотороллеры, а также снегоходы, мотосани и моторные лодки мощностью до 50 лошадиных сил включительно. За внесение изменений в законодательство проголосовали 37 депутатов, 1 воздержался. Ранее URA.RU писало о принятии дефицитного бюджета думой ХМАО в первом чтении. По данным председателя комитета думы по бюджету, финансам и налоговой политике Александра Колодича, дефицит составил 42 миллиарда рублей.