24 ноября 2022
23 ноября 2022

В ЯНАО при пожаре погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
По данным пользователей соцсетей, загорелись два вагончика (фото из архива) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) при пожаре в промзоне погиб человек. Информация об этом опубликована в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».

«Пожар на промзоне. Происходило горение двух рядом стоящих вагончиков. В одном из них обнаружили труп», — сообщается в группе.

В ГУ МЧС по ЯНАО и окружное СУ СКР направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Надыме (ЯНАО) в результате пожара в жилом балке погиб человек. Следователи организовали проверку.

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В Ноябрьске (ЯНАО) при пожаре в промзоне погиб человек. Информация об этом опубликована в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». «Пожар на промзоне. Происходило горение двух рядом стоящих вагончиков. В одном из них обнаружили труп», — сообщается в группе. В ГУ МЧС по ЯНАО и окружное СУ СКР направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU рассказывало, что в Надыме (ЯНАО) в результате пожара в жилом балке погиб человек. Следователи организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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