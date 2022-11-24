В ЯНАО при пожаре погиб человек

По данным пользователей соцсетей, загорелись два вагончика (фото из архива)
В Ноябрьске (ЯНАО) при пожаре в промзоне погиб человек. Информация об этом опубликована в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».
«Пожар на промзоне. Происходило горение двух рядом стоящих вагончиков. В одном из них обнаружили труп», — сообщается в группе.
В ГУ МЧС по ЯНАО и окружное СУ СКР направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы ожидаются.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Надыме (ЯНАО) в результате пожара в жилом балке погиб человек. Следователи организовали проверку.
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