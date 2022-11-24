В Пермь прибудет самый роскошный теплоход России

25 ноября 2022 в 13:41 Размер текста - 17 +

Из Перми можно будет уплыть в Нижний Новгород Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми в 2023 году появятся новые круизные туры на одном из самых современных и шикарных лайнеров России «Мустай Карим». Об этом сообщил глава города Алексей Демкин в своем telegram-канале. «В юбилейный год в Пермь запланировано 100 судозаходов, предполагается, что пассажиропоток достигнет рекордных показателей — 50 тысяч круизных туристов. В мае 2023 года в город зайдет самый современный теплоход в России „Мустай Карим“, соответствующий уровню пятизвездочного отеля», — сказано в посте. Теплоход «Мустай Карим» изготовлен в 2019 году. Четырехпалубный лайнер рассчитан на 329 пассажиров. В нем расположен несколько ресторанов, винная библиотека, SPA-зона, сауна, хамам и многое другое. Судя по информации на официальном сайте лайнера, трехдневный тур на теплоходе обойдется от 56 тысяч рублей до 153 на человека. Десятидневное путешествие — от 174 тысяч рублей за место на шлюпочной палубе, до 470 тысяч на человека за каюту гранд-люкс с балконом.

В Перми в 2023 году появятся новые круизные туры на одном из самых современных и шикарных лайнеров России «Мустай Карим». Об этом сообщил глава города Алексей Демкин в своем telegram-канале. «В юбилейный год в Пермь запланировано 100 судозаходов, предполагается, что пассажиропоток достигнет рекордных показателей — 50 тысяч круизных туристов. В мае 2023 года в город зайдет самый современный теплоход в России „Мустай Карим“, соответствующий уровню пятизвездочного отеля», — сказано в посте. Теплоход «Мустай Карим» изготовлен в 2019 году. Четырехпалубный лайнер рассчитан на 329 пассажиров. В нем расположен несколько ресторанов, винная библиотека, SPA-зона, сауна, хамам и многое другое. Судя по информации на официальном сайте лайнера, трехдневный тур на теплоходе обойдется от 56 тысяч рублей до 153 на человека. Десятидневное путешествие — от 174 тысяч рублей за место на шлюпочной палубе, до 470 тысяч на человека за каюту гранд-люкс с балконом.