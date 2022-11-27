27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

Прокуратура нашла сотни нарушений в школах и детских садах ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, школьная доска, класс, мел, школа
Более сотни человек привлекли к ответственности Фото:

Прокуратура ХМАО провела проверку соблюдения закона об образовании. В ходе нее выявили более 600 нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

«Всего в ходе проверок образовательных учреждений выявлено более 600 нарушений закона. К различным видам ответственности привлечено 127 человек, в суды направлено 24 иска, которые рассмотрены и удовлетворены», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Речь идет о нарушениях санэпидтребований при организации питания обучающихся и нарушениях в сфере доступности к образованию детей с ограниченными возможностями. Кроме того, выявлено более 70 нарушений закона при проведении госзакупок на строительство и ремонт объектов образования.

Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура ХМАО ищет ответственных за то, что более десяти лет инвалиды из Ханты-Мансийска вынуждены учиться и проходить реабилитацию в непригодных для этого помещениях. Строительство новых помещений им обещали более десяти лет, еще при губернаторе Александре Филипенко.

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Прокуратура ХМАО провела проверку соблюдения закона об образовании. В ходе нее выявили более 600 нарушений, сообщает пресс-служба ведомства. «Всего в ходе проверок образовательных учреждений выявлено более 600 нарушений закона. К различным видам ответственности привлечено 127 человек, в суды направлено 24 иска, которые рассмотрены и удовлетворены», — отметили в пресс-службе прокуратуры. Речь идет о нарушениях санэпидтребований при организации питания обучающихся и нарушениях в сфере доступности к образованию детей с ограниченными возможностями. Кроме того, выявлено более 70 нарушений закона при проведении госзакупок на строительство и ремонт объектов образования. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура ХМАО ищет ответственных за то, что более десяти лет инвалиды из Ханты-Мансийска вынуждены учиться и проходить реабилитацию в непригодных для этого помещениях. Строительство новых помещений им обещали более десяти лет, еще при губернаторе Александре Филипенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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