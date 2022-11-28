Пермяка обвинили в обмане школ и детсадов на сотни тысяч рублей

Уголовное дело рассмотрит Пермский районный суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Перми обвинили в мошенничестве за обман руководства нескольких школ и детсадов более чем на 700 тысяч рублей. Как рассказали в прокуратуре, злоумышленник по электронной почте предлагал поставить в учреждения мебель и различное оборудование. Он требовал полную предоплату, после получения которой исчезал.

«С октября 2020 по апрель 2021 года он смог заключить с 9 образовательными организациями региона договоры на сумму свыше 700 тыс. рублей», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. В ведомстве отмечают, что сделки с обвиняемым заключались без проведения торгов, так как сумма каждого контракта позволяла это.

Уголовное дело рассмотрит Пермский районный суд. По статье о мошенничестве в особо крупном размере пермяку грозит наказание вплоть до лишения свободы на шесть лет.