Пермяка обвинили в обмане школ и детсадов на сотни тысяч рублей

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Уголовное дело рассмотрит Пермский районный суд Фото:

Жителя Перми обвинили в мошенничестве за обман руководства нескольких школ и детсадов более чем на 700 тысяч рублей. Как рассказали в прокуратуре, злоумышленник по электронной почте предлагал поставить в учреждения мебель и различное оборудование. Он требовал полную предоплату, после получения которой исчезал.

«С октября 2020 по апрель 2021 года он смог заключить с 9 образовательными организациями региона договоры на сумму свыше 700 тыс. рублей», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. В ведомстве отмечают, что сделки с обвиняемым заключались без проведения торгов, так как сумма каждого контракта позволяла это.

Уголовное дело рассмотрит Пермский районный суд. По статье о мошенничестве в особо крупном размере пермяку грозит наказание вплоть до лишения свободы на шесть лет.

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Жителя Перми обвинили в мошенничестве за обман руководства нескольких школ и детсадов более чем на 700 тысяч рублей. Как рассказали в прокуратуре, злоумышленник по электронной почте предлагал поставить в учреждения мебель и различное оборудование. Он требовал полную предоплату, после получения которой исчезал. «С октября 2020 по апрель 2021 года он смог заключить с 9 образовательными организациями региона договоры на сумму свыше 700 тыс. рублей», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. В ведомстве отмечают, что сделки с обвиняемым заключались без проведения торгов, так как сумма каждого контракта позволяла это. Уголовное дело рассмотрит Пермский районный суд. По статье о мошенничестве в особо крупном размере пермяку грозит наказание вплоть до лишения свободы на шесть лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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