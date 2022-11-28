Эксперты разработали концепцию музея лагерного пункта 501 стройки в ЯНАО

В ЯНАО создана концепция типового лагеря строительства № 501 стройки № 76 у разъезда «Глухариный». Об этом сообщается на сайте правительства региона.
«Экспертами разработана концепция проекта. Это будет экспозиционно-выставочное пространство с воссозданной атмосферой типового лагеря строительства № 501 путем восстановления сохранившихся зданий и сооружений», — говорится в сообщении.
По информации правительства, музейный комплекс под открытым небом создается по инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. «Сейчас специалистами департамента строительства осуществляется сбор исходных данных для последующей разработки проектно-сметной документации по восстановлению пяти зданий и сооружений, которые находятся в лагпункте. „Глухариный“ станет единственным в современной России типичным музеефицированным примером организации жизни и работы заключенных на всех крупных стройках СССР сталинского периода», — сказано на сайте правительства.
Ранее URA.RU сообщало, что в Надымском районе начали работы по расчистке территории бывшего лагерного пункта 501-й стройки у разъезда «Глухариный». На этом месте будет воссоздан лагерный пункт ГУЛАГа.
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