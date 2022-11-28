Эксперты разработали концепцию музея лагерного пункта 501 стройки в ЯНАО

29 ноября 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

Это будет экспозиционно-выставочное пространство с воссозданной атмосферой типового лагеря Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ЯНАО создана концепция типового лагеря строительства № 501 стройки № 76 у разъезда «Глухариный». Об этом сообщается на сайте правительства региона. «Экспертами разработана концепция проекта. Это будет экспозиционно-выставочное пространство с воссозданной атмосферой типового лагеря строительства № 501 путем восстановления сохранившихся зданий и сооружений», — говорится в сообщении. По информации правительства, музейный комплекс под открытым небом создается по инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. «Сейчас специалистами департамента строительства осуществляется сбор исходных данных для последующей разработки проектно-сметной документации по восстановлению пяти зданий и сооружений, которые находятся в лагпункте. „Глухариный“ станет единственным в современной России типичным музеефицированным примером организации жизни и работы заключенных на всех крупных стройках СССР сталинского периода», — сказано на сайте правительства. Ранее URA.RU сообщало, что в Надымском районе начали работы по расчистке территории бывшего лагерного пункта 501-й стройки у разъезда «Глухариный». На этом месте будет воссоздан лагерный пункт ГУЛАГа.

В ЯНАО создана концепция типового лагеря строительства № 501 стройки № 76 у разъезда «Глухариный». Об этом сообщается на сайте правительства региона. «Экспертами разработана концепция проекта. Это будет экспозиционно-выставочное пространство с воссозданной атмосферой типового лагеря строительства № 501 путем восстановления сохранившихся зданий и сооружений», — говорится в сообщении. По информации правительства, музейный комплекс под открытым небом создается по инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. «Сейчас специалистами департамента строительства осуществляется сбор исходных данных для последующей разработки проектно-сметной документации по восстановлению пяти зданий и сооружений, которые находятся в лагпункте. „Глухариный“ станет единственным в современной России типичным музеефицированным примером организации жизни и работы заключенных на всех крупных стройках СССР сталинского периода», — сказано на сайте правительства. Ранее URA.RU сообщало, что в Надымском районе начали работы по расчистке территории бывшего лагерного пункта 501-й стройки у разъезда «Глухариный». На этом месте будет воссоздан лагерный пункт ГУЛАГа.