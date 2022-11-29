Сотрудники угрозыска нашли у судимого курганца коробки с боеприпасами

30 ноября 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

В Курганской области у ранее судимого мужчины нашли в доме коробки с патронами Фото: Сергей Русанов © URA.RU В доме у ранее судимого жителя Каргапольского округа (Курганская область) сотрудники уголовного розыска обнаружили упаковки со 165 патронами. Боеприпасы были изъяты, возбуждено уголовное дело, говорится на сайте УМВД области. «28 ноября сотрудники уголовного розыска в одном из населенных пунктов Каргапольского округа по месту проживания 55-летнего ранее судимого гражданина обнаружили и изъяли 165 патронов», — сообщили подробности в полиции. Мужчина рассказал силовикам, что нашел боеприпасы в лесу. Полицейские провели экспертизу патронов после их изъятия. Было установлено, что патроны заводского производства и подходят для выстрелов. В отношении курганца возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения боеприпасов по ч.1 ст. 222 УК РФ. Мужчине может грозить лишение свободы до пяти лет. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники курганского УФСБ в 2022 году конфисковали у населения области десятки единиц оружия и тысячи патронов. Незаконное опасное имущество курганцев было уничтожено.

В доме у ранее судимого жителя Каргапольского округа (Курганская область) сотрудники уголовного розыска обнаружили упаковки со 165 патронами. Боеприпасы были изъяты, возбуждено уголовное дело, говорится на сайте УМВД области. «28 ноября сотрудники уголовного розыска в одном из населенных пунктов Каргапольского округа по месту проживания 55-летнего ранее судимого гражданина обнаружили и изъяли 165 патронов», — сообщили подробности в полиции. Мужчина рассказал силовикам, что нашел боеприпасы в лесу. Полицейские провели экспертизу патронов после их изъятия. Было установлено, что патроны заводского производства и подходят для выстрелов. В отношении курганца возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения боеприпасов по ч.1 ст. 222 УК РФ. Мужчине может грозить лишение свободы до пяти лет. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники курганского УФСБ в 2022 году конфисковали у населения области десятки единиц оружия и тысячи патронов. Незаконное опасное имущество курганцев было уничтожено.