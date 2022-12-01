Генсек НАТО заявил об ошибке альянса в отношениях с РФ

Столтенберг: НАТО не должно зависеть от КНР, как от России

01 декабря 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Зависимость стран НАТО от поставок из России и Китая делает уязвимым состояние альянса, заявил Столтенберг Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зависимость стран НАТО от поставок ресурсов из России делает их уязвимыми. Ошибки, связанные с Россией, не должны повториться в отношении Китая. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Мы видели этот вопрос с Россией, это не просто коммерческое решение, это связано с нашей безопасностью. Зависимость ресурсов от авторитарных режимов, таких как Россия, делает нас уязвимыми», — заявил Столтенберг, его слова передает Bloomberg . Также Столтенберг предостерегает от повторения ошибок, которые были связаны с поставками ресурсов из России, с Китаем. Свое высказывание он сделал в контексте обсуждения торговых отношений с Китаем. Столтенберг отметил, что при выстраивании отношений с Пекином решения не должны приниматься только на основе коммерческих соображений. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. После этого страны Запада стали вводить против РФ санкции, среди которых отказ от энергоресурсов РФ. В ноябре США и их союзники достигли соглашения по потолку цены на нефть из России, сообщает «Ридус».

Зависимость стран НАТО от поставок ресурсов из России делает их уязвимыми. Ошибки, связанные с Россией, не должны повториться в отношении Китая. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Мы видели этот вопрос с Россией, это не просто коммерческое решение, это связано с нашей безопасностью. Зависимость ресурсов от авторитарных режимов, таких как Россия, делает нас уязвимыми», — заявил Столтенберг, его слова передает Bloomberg. Также Столтенберг предостерегает от повторения ошибок, которые были связаны с поставками ресурсов из России, с Китаем. Свое высказывание он сделал в контексте обсуждения торговых отношений с Китаем. Столтенберг отметил, что при выстраивании отношений с Пекином решения не должны приниматься только на основе коммерческих соображений. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. После этого страны Запада стали вводить против РФ санкции, среди которых отказ от энергоресурсов РФ. В ноябре США и их союзники достигли соглашения по потолку цены на нефть из России, сообщает «Ридус».