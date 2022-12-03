03 декабря 2022
02 декабря 2022

Супруга челябинского губернатора посетила фестиваль КВН

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Южно-Уральский гражданский форум-2022. Челябинск , гехт ирина, текслер ирина
Своим впечатлением от фестиваля «Снежные буераки» Ирина Текслер поделилась в соцсетях Фото:

Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина посетила 4 декабря фестиваль КВН в Челябинске. Своим впечатлением первая леди региона поделилась в социальных сетях.

«Повеселили, зарядили хорошим настроением 6000 человек, которые собрались в „Юности“, наверное, на всю зиму вперед. Я от всей души поздравляю команды-победительницы», — написала Ирина Текслер на своей странице во «ВКонтакте».

Как отметила первая леди области, фестиваль КВН «Снежные буераки» проводится с 1995 года. Отдельную благодарность она выразила участникам, которые приехали на Южный Урал из других городов: Костаная, Сарапула, Омска и Самары.

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Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина посетила 4 декабря фестиваль КВН в Челябинске. Своим впечатлением первая леди региона поделилась в социальных сетях. «Повеселили, зарядили хорошим настроением 6000 человек, которые собрались в „Юности“, наверное, на всю зиму вперед. Я от всей души поздравляю команды-победительницы», — написала Ирина Текслер на своей странице во «ВКонтакте». Как отметила первая леди области, фестиваль КВН «Снежные буераки» проводится с 1995 года. Отдельную благодарность она выразила участникам, которые приехали на Южный Урал из других городов: Костаная, Сарапула, Омска и Самары.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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