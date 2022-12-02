Фонд супруги губернатора Челябинской области празднует двухлетие

Ирина Текслер создала социальный фонд в 2020 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер празднует день рождения «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020», учредителем которого она является. Организацией она руководит на общественных началах.

«Моему челябинскому ребенку всего два года. Он уже заявил о себе, завел друзей и много-много работает. Поздравьте нас с днем рождения!», — написала Ирина Текслер на своей странице во «ВКонтакте».

Фонд создавался для помощи в борьбе с пандемией. Позже организация занялась другими направлениями — проблемами людей с ограниченными возможностями, поддержкой детей-сирот и семей с детьми-инвалидами, культурными и образовательными проектами.

Недавно Ирина Текслер помогла волонтерам в приобретении тепловизионного прицела для военнослужащего. Она добавила на прицел 155 тысяч рублей.