02 декабря 2022

Жена челябинского губернатора отмечает двухлетие своего детища. Видео

Фонд супруги губернатора Челябинской области празднует двухлетие
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В челябинском аэропорту имени Курчатова установили копию древней колесницы бронзового века. Челябинск, текслер ирина, аэропорт игорь курчатов, аэропорт курчатов, колесница из аркаима
Ирина Текслер создала социальный фонд в 2020 году Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер празднует день рождения «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020», учредителем которого она является. Организацией она руководит на общественных началах.

«Моему челябинскому ребенку всего два года. Он уже заявил о себе, завел друзей и много-много работает. Поздравьте нас с днем рождения!», — написала Ирина Текслер на своей странице во «ВКонтакте».

Фонд создавался для помощи в борьбе с пандемией. Позже организация занялась другими направлениями — проблемами людей с ограниченными возможностями, поддержкой детей-сирот и семей с детьми-инвалидами, культурными и образовательными проектами.

Недавно Ирина Текслер помогла волонтерам в приобретении тепловизионного прицела для военнослужащего. Она добавила на прицел 155 тысяч рублей.

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Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер празднует день рождения «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020», учредителем которого она является. Организацией она руководит на общественных началах. «Моему челябинскому ребенку всего два года. Он уже заявил о себе, завел друзей и много-много работает. Поздравьте нас с днем рождения!», — написала Ирина Текслер на своей странице во «ВКонтакте». Фонд создавался для помощи в борьбе с пандемией. Позже организация занялась другими направлениями — проблемами людей с ограниченными возможностями, поддержкой детей-сирот и семей с детьми-инвалидами, культурными и образовательными проектами. Недавно Ирина Текслер помогла волонтерам в приобретении тепловизионного прицела для военнослужащего. Она добавила на прицел 155 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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