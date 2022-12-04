04 декабря 2022

Губернатор ХМАО выразила соболезнования семьям погибших в трагедии в Нижневартовске

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Губернатор выразила соболезнования от всех югорчан Фото:
новость из сюжета
В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Губернатор Ханты-мансийского автономного округа выразила соболезнования семьям погибших при взрыве бытового газа в жилом доме Нижневартовска от всех югорчан. Об этом URA.RU узнало из официального сообщения в telegram-канале главы региона.

«От всех югорчан выражаю соболезнования семьям погибших, пострадавших в результате частичного обрушения жилого дома по улице Мира в Нижневартовске. С семьями погибших, пострадавших работают психологи, медицинские работники, специалисты федеральных, местных, региональных органов власти», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко выразил соболезнования семьям погибших при взрыве бытового газа в жилом доме. Семьям окажут всю необходимую помощь. Пострадавшим желают скорейшего выздоровления.

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Губернатор Ханты-мансийского автономного округа выразила соболезнования семьям погибших при взрыве бытового газа в жилом доме Нижневартовска от всех югорчан. Об этом URA.RU узнало из официального сообщения в telegram-канале главы региона. «От всех югорчан выражаю соболезнования семьям погибших, пострадавших в результате частичного обрушения жилого дома по улице Мира в Нижневартовске. С семьями погибших, пострадавших работают психологи, медицинские работники, специалисты федеральных, местных, региональных органов власти», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко выразил соболезнования семьям погибших при взрыве бытового газа в жилом доме. Семьям окажут всю необходимую помощь. Пострадавшим желают скорейшего выздоровления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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