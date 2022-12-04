Курганский юрист заставила вернуть ее на работу в фонд капремонта и выплатить зарплату

Фонд капремонта проиграл суд своему юристу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудница юридического отдела Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области добилась через суд своего возвращения на работу. Также женщина добилась выплаты зарплаты после незаконного увольнения. Об этом сообщается в официальных документах горсуда.

«Признать трудовой договор между некоммерческой организацией Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домой Курганской области» и жительницей города Кургана заключенным на неопределенный срок. Взыскать с фонда средний заработок в размере 50 386 рублей, премию 1 412 рублей, а также компенсацию морального ущерба — 10 000 рублей», — указано в судебном акте.

Сообщается, что женщину уволили из-за перехода основного сотрудника на ее должность. Суду истец пояснила, что не знала, что ее взяли на работу временно (на 2 месяца), пока другой работник отсутствует. Женщине также не отдали полный расчет, не выплатили премию и не возместили деньги, которые она потратила на поездки по работе до курганских судов. По словам женщины, сотрудник, который пришел на место юриста, и отсутствующий работник, который указан в договоре, являются двумя разными людьми. Жительница Кургана считает, что это сделано намерено, однако причины в документах не сообщаются. Представители фонда заявили, что с иском не согласны. Но по каким именно причинам в материалах суда не указано.

Ранее URA.RU писало, что учительница из Кургана заставила Пенсионный фонд России (ПФР) назначить досрочную пенсию. Женщина обратилась в суд из-за отказа местного ПФР в выдаче досрочной страховой пенсии по старости. Представитель госучреждения с иском не согласен. Фонд посчитал, что у преподавателя недостаточно стажа работы.