Сыну экс-главы курганского МЧС огласили приговор по уголовному делу

В Кургане завершился суд над сыном экс-главы ГУ МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Илья Рожков, являющийся сыном бывшего начальника курганского ГУ МЧС, был признан виновным в оскорблении сотрудников ГИБДД. Информацию об этом сообщили в прокуратуре Курганской области.

«Мировым судьей судебного участка № 35 судебного района г. Кургана вынесен приговор в отношении молодого человека. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, [поскольку] высказал в неприличной форме в адрес сотрудников ГИБДД слова оскорблений, используя при этом слова грубой нецензурной брани», — проинформировали в ведомстве. Молодому человеку назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Инцидент случился в октябре 2021 года. По данным обвинения, молодой человек с супругой возле своего дома в нетрезвом виде высказался нецензурно в отношении пятерых инспекторов ДПС. После замечания он повторил оскорбления и отказался пройти в салон для оформления протокола.

Следствие по делу длилось несколько месяцев. На суде Илья Рожков свою вину не признал. Приговор в законную силу не вступил.

Виновный является сыном экс-главы курганского ГУ МЧС Олега Рожкова, который осужден по коррупционным уголовным делам. В настоящее время бывший руководитель чрезвычайного управления ждет апелляционного заседания по своим делам.

Ранее URA.RU сообщало, что на суде Илья Рожков поспорил с прокурором. Он утверждал, что публичного оскорбления сотрудников ГИБДД не было, слышать слова брани не могла даже его супруга.