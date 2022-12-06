Власти Нижневартовска окажут помощь в организации похорон семьям погибших при взрыве

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Власти Нижневартовска окажут помощь в организации похорон семьям погибших Фото:
новость из сюжета
В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Администрация Нижневартовска (ХМАО) окажет помощь в организации похорон семьям погибших при взрыве в жилом доме на улице Мира. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Дмитрий Кощенко.

«Соболезную родным и близким. Мы окажем любую посильную помощь в организации церемонии прощания и похорон», — написал глава.

Ранее стало известно, что 7 декабря объявили днем траура по погибшим. Экстренные службы завершили поисково-спасательные работы. По данным ГУ МЧС России по ХМАО, установлена гибель восьми человек, в их числе четыре ребенка.

Газ в пятиэтажном доме Нижневартовска взорвался вечером 4 декабря. По предварительным данным, взрыв произошел из-за установки горелки на газовый баллон.

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Администрация Нижневартовска (ХМАО) окажет помощь в организации похорон семьям погибших при взрыве в жилом доме на улице Мира. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Дмитрий Кощенко. «Соболезную родным и близким. Мы окажем любую посильную помощь в организации церемонии прощания и похорон», — написал глава. Ранее стало известно, что 7 декабря объявили днем траура по погибшим. Экстренные службы завершили поисково-спасательные работы. По данным ГУ МЧС России по ХМАО, установлена гибель восьми человек, в их числе четыре ребенка. Газ в пятиэтажном доме Нижневартовска взорвался вечером 4 декабря. По предварительным данным, взрыв произошел из-за установки горелки на газовый баллон.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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