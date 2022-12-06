Власти Нижневартовска окажут помощь в организации похорон семьям погибших при взрыве

06 декабря 2022 в 22:02 Размер текста - 17 +

Власти Нижневартовска окажут помощь в организации похорон семьям погибших Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Администрация Нижневартовска (ХМАО) окажет помощь в организации похорон семьям погибших при взрыве в жилом доме на улице Мира. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Дмитрий Кощенко. «Соболезную родным и близким. Мы окажем любую посильную помощь в организации церемонии прощания и похорон», — написал глава. Ранее стало известно, что 7 декабря объявили днем траура по погибшим. Экстренные службы завершили поисково-спасательные работы. По данным ГУ МЧС России по ХМАО, установлена гибель восьми человек, в их числе четыре ребенка. Газ в пятиэтажном доме Нижневартовска взорвался вечером 4 декабря. По предварительным данным, взрыв произошел из-за установки горелки на газовый баллон.

Администрация Нижневартовска (ХМАО) окажет помощь в организации похорон семьям погибших при взрыве в жилом доме на улице Мира. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Дмитрий Кощенко. «Соболезную родным и близким. Мы окажем любую посильную помощь в организации церемонии прощания и похорон», — написал глава. Ранее стало известно, что 7 декабря объявили днем траура по погибшим. Экстренные службы завершили поисково-спасательные работы. По данным ГУ МЧС России по ХМАО, установлена гибель восьми человек, в их числе четыре ребенка. Газ в пятиэтажном доме Нижневартовска взорвался вечером 4 декабря. По предварительным данным, взрыв произошел из-за установки горелки на газовый баллон.