Ветеран полиции из Свердловской области погиб на спецоперации. Фото

07 декабря 2022 в 20:04 Размер текста - 17 +

В Новоуральске простятся с 55-летним Валерием Парфирьевым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне спецоперации погиб 55-летний житель Новоуральска (Свердловская область) Валерий Парфирьев. С 1993 года он служил в полиции, а после выхода на пенсию занимался предпринимательской деятельностью, сообщил на своей странице «ВКонтакте» мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев. «Валерий Зиннурович приехал в Новоуральск в 1989 году. Работал на Уральском автомоторном заводе, затем с декабря 1985 по апрель 1993 проходил службу по контракту в воинской части. С июля 1993 […] по апрель 2009 служил в ОВО при УВД. Всегда был ответственным, порядочным, инициативным сотрудником, пользовался заслуженным авторитетом среди коллег. Имел ведомственные награды», — рассказал Тюменцев. После выхода на пенсию Валерий Парфирьев занимался предпринимательской деятельностью. У него осталось трое сыновей. На спецоперацию новоуралец отправился в октябре. Прощание с Валерием Парфирьевым состоится 9 декабря. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины, а также защита республик Донбасса. Валерий Парфирьев с 1993 по 2009 проходил службу в отделе ведомственной охраны УВД Фото: Вячеслав Тюменцев, vk.com

В зоне спецоперации погиб 55-летний житель Новоуральска (Свердловская область) Валерий Парфирьев. С 1993 года он служил в полиции, а после выхода на пенсию занимался предпринимательской деятельностью, сообщил на своей странице «ВКонтакте» мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев. «Валерий Зиннурович приехал в Новоуральск в 1989 году. Работал на Уральском автомоторном заводе, затем с декабря 1985 по апрель 1993 проходил службу по контракту в воинской части. С июля 1993 […] по апрель 2009 служил в ОВО при УВД. Всегда был ответственным, порядочным, инициативным сотрудником, пользовался заслуженным авторитетом среди коллег. Имел ведомственные награды», — рассказал Тюменцев. После выхода на пенсию Валерий Парфирьев занимался предпринимательской деятельностью. У него осталось трое сыновей. На спецоперацию новоуралец отправился в октябре. Прощание с Валерием Парфирьевым состоится 9 декабря. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины, а также защита республик Донбасса.