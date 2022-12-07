Ветеран полиции из Свердловской области погиб на спецоперации. Фото

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Разное. Курган, гвоздики, цветы
В Новоуральске простятся с 55-летним Валерием Парфирьевым Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации погиб 55-летний житель Новоуральска (Свердловская область) Валерий Парфирьев. С 1993 года он служил в полиции, а после выхода на пенсию занимался предпринимательской деятельностью, сообщил на своей странице «ВКонтакте» мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев.

«Валерий Зиннурович приехал в Новоуральск в 1989 году. Работал на Уральском автомоторном заводе, затем с декабря 1985 по апрель 1993 проходил службу по контракту в воинской части. С июля 1993 […] по апрель 2009 служил в ОВО при УВД. Всегда был ответственным, порядочным, инициативным сотрудником, пользовался заслуженным авторитетом среди коллег. Имел ведомственные награды», — рассказал Тюменцев.

После выхода на пенсию Валерий Парфирьев занимался предпринимательской деятельностью. У него осталось трое сыновей. На спецоперацию новоуралец отправился в октябре. Прощание с Валерием Парфирьевым состоится 9 декабря.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины, а также защита республик Донбасса.

Валерий Парфирьев с 1993 по 2009 проходил службу в отделе ведомственной охраны УВД
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В зоне спецоперации погиб 55-летний житель Новоуральска (Свердловская область) Валерий Парфирьев. С 1993 года он служил в полиции, а после выхода на пенсию занимался предпринимательской деятельностью, сообщил на своей странице «ВКонтакте» мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев. «Валерий Зиннурович приехал в Новоуральск в 1989 году. Работал на Уральском автомоторном заводе, затем с декабря 1985 по апрель 1993 проходил службу по контракту в воинской части. С июля 1993 […] по апрель 2009 служил в ОВО при УВД. Всегда был ответственным, порядочным, инициативным сотрудником, пользовался заслуженным авторитетом среди коллег. Имел ведомственные награды», — рассказал Тюменцев. После выхода на пенсию Валерий Парфирьев занимался предпринимательской деятельностью. У него осталось трое сыновей. На спецоперацию новоуралец отправился в октябре. Прощание с Валерием Парфирьевым состоится 9 декабря. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины, а также защита республик Донбасса.
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