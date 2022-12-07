С Ямала тонны теплой одежды отправились бойцам на фронт

08 декабря 2022 в 00:05 Размер текста - 17 +

На фронт бойцам помимо вещей отправили автомобиль «Нива» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Законодательного собрания ЯНАО Анастасия Казанцева рассказала, что ямальцы вместе «Единой Россией» передали на фронт три тонны теплой одежды, медикаментов, техники и автомобиль «Нива». Соответствующую запись она разместила на своей личной странице в telegram-канале. «Передали на фронт участникам спецоперации „Ниву“ и 3 тонны теплой одежды, медикаментов, техники. Всего бойцам Новоазовского батальона доставили около 3000 комплектов одежды и обуви, 800 предметов походного инвентаря и техники, в том числе рации, антенны для увеличения дальности приема сигнала, бинокли, подзорная труба, портативные плиты, газовые баллоны, свечи, сухое горючее, батарейки, ноутбук, принтер», — говорится в новости. Ранее URA.RU сообщало, что активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский поделился хорошей новостью, в зону СВО будет оправлено шесть автомобилей. На фронт к бойцам поедет три буханки, два козлика и одна Нива.

Депутат Законодательного собрания ЯНАО Анастасия Казанцева рассказала, что ямальцы вместе «Единой Россией» передали на фронт три тонны теплой одежды, медикаментов, техники и автомобиль «Нива». Соответствующую запись она разместила на своей личной странице в telegram-канале. «Передали на фронт участникам спецоперации „Ниву“ и 3 тонны теплой одежды, медикаментов, техники. Всего бойцам Новоазовского батальона доставили около 3000 комплектов одежды и обуви, 800 предметов походного инвентаря и техники, в том числе рации, антенны для увеличения дальности приема сигнала, бинокли, подзорная труба, портативные плиты, газовые баллоны, свечи, сухое горючее, батарейки, ноутбук, принтер», — говорится в новости. Ранее URA.RU сообщало, что активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский поделился хорошей новостью, в зону СВО будет оправлено шесть автомобилей. На фронт к бойцам поедет три буханки, два козлика и одна Нива.