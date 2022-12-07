С Ямала тонны теплой одежды отправились бойцам на фронт

Депутат Законодательного собрания ЯНАО Анастасия Казанцева рассказала, что ямальцы вместе «Единой Россией» передали на фронт три тонны теплой одежды, медикаментов, техники и автомобиль «Нива». Соответствующую запись она разместила на своей личной странице в telegram-канале.
«Передали на фронт участникам спецоперации „Ниву“ и 3 тонны теплой одежды, медикаментов, техники. Всего бойцам Новоазовского батальона доставили около 3000 комплектов одежды и обуви, 800 предметов походного инвентаря и техники, в том числе рации, антенны для увеличения дальности приема сигнала, бинокли, подзорная труба, портативные плиты, газовые баллоны, свечи, сухое горючее, батарейки, ноутбук, принтер», — говорится в новости.
Ранее URA.RU сообщало, что активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский поделился хорошей новостью, в зону СВО будет оправлено шесть автомобилей. На фронт к бойцам поедет три буханки, два козлика и одна Нива.
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