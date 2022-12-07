Курганские заключенные устроили разборки из-за казахстанских сигарет

Заключенным курганской колонии пришлось выяснять отношения с поставщиком сигарет из Казахстана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отбывавшие наказание в колонии ИК-2 курганцы звонили своим знакомым и просили разобраться с предпринимателем, который продал им некачественные сигареты из Казахстана. Об этом корреспондент URA.RU узнал из свидетельских показаний на суде по делу курганского авторитета Евгения Петрова.

«Нам в барак привезли на всех партию казахстанских сигарет. Обычно жена брала их в одном месте. Сигареты оказались плохими, пришлось звонить знакомым и просить их разобраться с продавцом», — рассказал свидетель, бывший непосредственным участником конфликта. События, которые стали известны силовым структурам, произошли в колонии ИК-2, расположенной в поселке Иковка Кетовского округа.

По словам свидетеля, его супруга привезла ему в колонию купленные сигареты, оказавшиеся некачественными. Когда женщина попросила продавца заменить табачные изделия, он отказался, прикрывшись знакомством с местными авторитетами. Тогда заключенным пришлось обзванивать знакомых, чтобы урегулировать конфликт. В числе тех, кому позвонили, оказался Петров, попросивший находящегося в зоне собеседника позвонить их общему знакомому.

При этом мужчина пояснил в суде, что позвонил Петрову и попросил помощи, как у давнего знакомого. О какой-либо связи подсудимого с криминальным миром ему не было известно.

Петрова задержали в конце сентября 2021 года по подозрению в вымогательстве в отношении экс-руководителя одного из коммерческих предприятий Кургана. Также ему вменяют статью 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». В суде Петров не признал себя виновным, а защита заявила, что обвинение построено на слухах и предположениях.

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