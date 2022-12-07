07 декабря 2022

Авиакомпания ввела дополнительный новогодний рейс из Нового Уренгоя

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, посадка, bombardier, ямал, crj 300
Дополнительный рейс из Нового Уренгоя в Тюмень будет 25 декабря Фото:

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный новогодний рейс из Нового Уренгоя в Тюмень 25 декабря. Об этом сообщили в telegram-канале на странице «Авиакомпания Ямал».

«Друзья, будем краткими! 25 декабря открываем еще один дополнительный рейс: из Нового Уренгоя в Тюмень в 09:30, из Тюмени в Новый Уренгой в 14:00», — сообщили в telegram-канале авиакомпании.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный новогодний рейс из Салехарда в Тюмень. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании.

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Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный новогодний рейс из Нового Уренгоя в Тюмень 25 декабря. Об этом сообщили в telegram-канале на странице «Авиакомпания Ямал». «Друзья, будем краткими! 25 декабря открываем еще один дополнительный рейс: из Нового Уренгоя в Тюмень в 09:30, из Тюмени в Новый Уренгой в 14:00», — сообщили в telegram-канале авиакомпании. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный новогодний рейс из Салехарда в Тюмень. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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