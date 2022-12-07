Авиакомпания ввела дополнительный новогодний рейс из Нового Уренгоя

Дополнительный рейс из Нового Уренгоя в Тюмень будет 25 декабря
Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный новогодний рейс из Нового Уренгоя в Тюмень 25 декабря. Об этом сообщили в telegram-канале на странице «Авиакомпания Ямал».
«Друзья, будем краткими! 25 декабря открываем еще один дополнительный рейс: из Нового Уренгоя в Тюмень в 09:30, из Тюмени в Новый Уренгой в 14:00», — сообщили в telegram-канале авиакомпании.
Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный новогодний рейс из Салехарда в Тюмень. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании.
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