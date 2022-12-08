08 декабря 2022

Челябинский губернатор собрал силовиков на важную встречу. Фото

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по туризму. Владивосток, текслер алексей
Алексей Текслер провел заседание антитеррористической комиссии Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел итоговое в 2022 году заседание антитеррористической комиссии, на котором собрал руководителей силовых структур региона. Как сообщили в пресс-службе правительства области, темой заседания стало обеспечение безопасности в новогодние праздники.

«Наша задача, чтобы новогодние праздничные дни в области прошли спокойно. Особое внимание необходимо уделить социальным и культурным учреждениям, которые организуют детские праздничные мероприятия. Также необходимо обеспечить общественный порядок в местах массового пребывания людей, в местах проведения праздничных мероприятий», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства.

Текслер также призвал муниципалитеты снизить масштабы празднования Нового года. Губернатор попросил исключить из праздничной программы организованные салюты и фейерверки. Несмотря на это, по словам главы региона, детские праздничные мероприятия должны состояться в полном объеме.

Первые два заседания комиссии прошли в феврале и апреле. Февральской темой заседания стало предупреждение вовлечения учащихся и молодежи в террористическую деятельность. В апреле Текслер собирал силовиков для подготовки к майским праздникам.

На заседании присутствовали все руководители силовых структур региона
Фото:
Темой заседания стало обеспечение безопасности в новогодние праздники
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел итоговое в 2022 году заседание антитеррористической комиссии, на котором собрал руководителей силовых структур региона. Как сообщили в пресс-службе правительства области, темой заседания стало обеспечение безопасности в новогодние праздники. «Наша задача, чтобы новогодние праздничные дни в области прошли спокойно. Особое внимание необходимо уделить социальным и культурным учреждениям, которые организуют детские праздничные мероприятия. Также необходимо обеспечить общественный порядок в местах массового пребывания людей, в местах проведения праздничных мероприятий», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства. Текслер также призвал муниципалитеты снизить масштабы празднования Нового года. Губернатор попросил исключить из праздничной программы организованные салюты и фейерверки. Несмотря на это, по словам главы региона, детские праздничные мероприятия должны состояться в полном объеме. Первые два заседания комиссии прошли в феврале и апреле. Февральской темой заседания стало предупреждение вовлечения учащихся и молодежи в террористическую деятельность. В апреле Текслер собирал силовиков для подготовки к майским праздникам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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