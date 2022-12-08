Алексей Текслер провел заседание антитеррористической комиссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел итоговое в 2022 году заседание антитеррористической комиссии, на котором собрал руководителей силовых структур региона. Как сообщили в пресс-службе правительства области, темой заседания стало обеспечение безопасности в новогодние праздники.

«Наша задача, чтобы новогодние праздничные дни в области прошли спокойно. Особое внимание необходимо уделить социальным и культурным учреждениям, которые организуют детские праздничные мероприятия. Также необходимо обеспечить общественный порядок в местах массового пребывания людей, в местах проведения праздничных мероприятий», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства.

Текслер также призвал муниципалитеты снизить масштабы празднования Нового года. Губернатор попросил исключить из праздничной программы организованные салюты и фейерверки. Несмотря на это, по словам главы региона, детские праздничные мероприятия должны состояться в полном объеме.

Первые два заседания комиссии прошли в феврале и апреле. Февральской темой заседания стало предупреждение вовлечения учащихся и молодежи в террористическую деятельность. В апреле Текслер собирал силовиков для подготовки к майским праздникам.

На заседании присутствовали все руководители силовых структур региона Фото: пресс-служба правительства Челябинской области