08 декабря 2022

Мэр Перми отменил выходные своему заму и главам районов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Перми, зима 2020 г. Пермь., зима, пермь
На Пермь надвигаются снегопады Фото:

Глава Перми Алексей Демкин заявил, что предстоящие суббота и воскресенье будут рабочими днями для его заместителя Дмитрия Галиханова и глав районов. Причина в приближающихся снегопадах, которые обещают синоптики, пояснил мэр в Telegram.

«Ожидается, что 10—11 декабря выпадет до трети от месячной нормы осадков, поэтому для моего заместителя по благоустройству Дмитрия Галиханова и глав районов выходные отменяю», — написал Демкин. По его словам, чиновникам предстоит заняться координацией работы подрядчиков и контролем.

По данным синоптиков, 10 декабря в Перми ожидается сильный снегопад — выпадет 6—8 мм осадков за 12 часов. В воскресенье снегопады продолжатся.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Глава Перми Алексей Демкин заявил, что предстоящие суббота и воскресенье будут рабочими днями для его заместителя Дмитрия Галиханова и глав районов. Причина в приближающихся снегопадах, которые обещают синоптики, пояснил мэр в Telegram. «Ожидается, что 10—11 декабря выпадет до трети от месячной нормы осадков, поэтому для моего заместителя по благоустройству Дмитрия Галиханова и глав районов выходные отменяю», — написал Демкин. По его словам, чиновникам предстоит заняться координацией работы подрядчиков и контролем. По данным синоптиков, 10 декабря в Перми ожидается сильный снегопад — выпадет 6—8 мм осадков за 12 часов. В воскресенье снегопады продолжатся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...