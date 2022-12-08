Мэр Перми отменил выходные своему заму и главам районов

На Пермь надвигаются снегопады Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Глава Перми Алексей Демкин заявил, что предстоящие суббота и воскресенье будут рабочими днями для его заместителя Дмитрия Галиханова и глав районов. Причина в приближающихся снегопадах, которые обещают синоптики, пояснил мэр в Telegram.

«Ожидается, что 10—11 декабря выпадет до трети от месячной нормы осадков, поэтому для моего заместителя по благоустройству Дмитрия Галиханова и глав районов выходные отменяю», — написал Демкин. По его словам, чиновникам предстоит заняться координацией работы подрядчиков и контролем.

По данным синоптиков, 10 декабря в Перми ожидается сильный снегопад — выпадет 6—8 мм осадков за 12 часов. В воскресенье снегопады продолжатся.