В ЯНАО будут судить гендиректора из Тюмени за махинации при получении контракта

В Новом Уренгое (ЯНАО) пойдет под суд генеральный директор из Тюмени, с помощью поддельного документа получившего миллиардный контракт. Об этом 3 июня сообщило окружное следственное управление СК РФ.
«По данным следствия, в августе 2023 года руководитель юридического лица из Тюмени изготовил поддельные документы для участия в тендере. После публикации подложных документов на портале госзакупок, его фирма заключила контракт с Управлением муниципального хозяйства на строительство лыжной базы в Новом Уренгое, стоимостью более одного миллиарда рублей», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.
Следователи собрали достаточную доказательственную базу, подтверждающую вину обвиняемого, и утвердили обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае признания вины руководителю грозит наказание по части 5 статьи 327 УК РФ, предусматривающей ответственность за использование заведомо подложного документа.
Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое разгорелся скандал вокруг строительства дорогостоящей лыжной базы-стадиона с лыжероллерной трассой стоимостью 1,322 млрд рублей. В Арбитражный суд Ямала поступило исковое заявление окружной прокуратуры, которая требует признать сделку с подрядчиком ООО «Гарант» недействительной.
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