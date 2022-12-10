FT: власти США хотят разрушить отношения России и Ирана

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Михаил Мишустин на II Каспийском экономическом форуме. Москва, российский флаг, флаг россии, флаг ирана, иран
США будут использовать все имеющиеся инструменты для разрушения партнерства России и Ирана, заявил Джон Кирби Фото:

США предпринимают попытки разрушить сотрудничество России и Ирана в области разработки оружия и подготовки кадров. Об этом рассказал официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

«Мы собираемся использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы разоблачать и пресекать это сотрудничество России и Ирана», — цитирует Кирби газета Financial Times. Он разъяснил, что Вашингтон будет противостоять сближению Москвы и Тегерана в области разработки оружия и подготовки кадров. Среди прочего, Россия готова передавать иранским властям передовые военные компоненты, что также не входит в планы Соединенных штатов, отмечает Кирби.

Ранее советник губернатора правительства иранской провинции Фарс Мойтаба Биназаде рассказал, что Россия и Иран имеют прочные культурные связи, которые еще сильнее сближают народы двух стран. Бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон призвал свергнуть действующее иранское правительство, тем самым наказав Россию, лишив ее крепкого союзника, передает Nation News.

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США предпринимают попытки разрушить сотрудничество России и Ирана в области разработки оружия и подготовки кадров. Об этом рассказал официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. «Мы собираемся использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы разоблачать и пресекать это сотрудничество России и Ирана», — цитирует Кирби газета Financial Times. Он разъяснил, что Вашингтон будет противостоять сближению Москвы и Тегерана в области разработки оружия и подготовки кадров. Среди прочего, Россия готова передавать иранским властям передовые военные компоненты, что также не входит в планы Соединенных штатов, отмечает Кирби. Ранее советник губернатора правительства иранской провинции Фарс Мойтаба Биназаде рассказал, что Россия и Иран имеют прочные культурные связи, которые еще сильнее сближают народы двух стран. Бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон призвал свергнуть действующее иранское правительство, тем самым наказав Россию, лишив ее крепкого союзника, передает Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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