В Иране заявили о глубокой исторической связи с Россией

Советник губернатора иранской провинции Биназаде: Иран и Россия имеют крепкую культурную связь

04 декабря 2022 в 13:22 Размер текста - 17 +

Иранцы с русскими корнями проживают в северной части Ирана, сообщил Биназаде Фото: Владимир Андреев © URA.RU Иран имеет крепкую культурную связь с Россией. Об этом заявил советник губернатора правительства иранской провинции Фарс Мойтаба Биназаде. «Иранцы имеют больше культурных связей с Россией по сравнению с другими странами», — сказал Биназаде в разговоре с РИА Новости. Он объяснил это тем, что около двух веков назад жители России приезжали в Иран. Биназаде отметил, что иранцы с русскими корнями сегодня проживают в северной части Ирана. «И у меня есть друзья, у которых, например, русская бабушка», — добавил советник иранского губернатора. Россия и Иран ведут сотрудничество сразу в ряде сфер. Так, ранее Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, одной из основательниц которой была Россия, сообщает РАПСИ. Страны также договорились о совместной работе в области судебных систем.

Иран имеет крепкую культурную связь с Россией. Об этом заявил советник губернатора правительства иранской провинции Фарс Мойтаба Биназаде. «Иранцы имеют больше культурных связей с Россией по сравнению с другими странами», — сказал Биназаде в разговоре с РИА Новости. Он объяснил это тем, что около двух веков назад жители России приезжали в Иран. Биназаде отметил, что иранцы с русскими корнями сегодня проживают в северной части Ирана. «И у меня есть друзья, у которых, например, русская бабушка», — добавил советник иранского губернатора. Россия и Иран ведут сотрудничество сразу в ряде сфер. Так, ранее Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, одной из основательниц которой была Россия, сообщает РАПСИ. Страны также договорились о совместной работе в области судебных систем.