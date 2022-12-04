В Иране заявили о глубокой исторической связи с Россией

Советник губернатора иранской провинции Биназаде: Иран и Россия имеют крепкую культурную связь
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Михаил Мишустин на II Каспийском экономическом форуме. Москва, российский флаг, флаг россии, флаг ирана, иран
Иранцы с русскими корнями проживают в северной части Ирана, сообщил Биназаде Фото:

Иран имеет крепкую культурную связь с Россией. Об этом заявил советник губернатора правительства иранской провинции Фарс Мойтаба Биназаде.

«Иранцы имеют больше культурных связей с Россией по сравнению с другими странами», — сказал Биназаде в разговоре с РИА Новости. Он объяснил это тем, что около двух веков назад жители России приезжали в Иран.

Биназаде отметил, что иранцы с русскими корнями сегодня проживают в северной части Ирана. «И у меня есть друзья, у которых, например, русская бабушка», — добавил советник иранского губернатора.

Россия и Иран ведут сотрудничество сразу в ряде сфер. Так, ранее Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, одной из основательниц которой была Россия, сообщает РАПСИ. Страны также договорились о совместной работе в области судебных систем.

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Иран имеет крепкую культурную связь с Россией. Об этом заявил советник губернатора правительства иранской провинции Фарс Мойтаба Биназаде. «Иранцы имеют больше культурных связей с Россией по сравнению с другими странами», — сказал Биназаде в разговоре с РИА Новости. Он объяснил это тем, что около двух веков назад жители России приезжали в Иран. Биназаде отметил, что иранцы с русскими корнями сегодня проживают в северной части Ирана. «И у меня есть друзья, у которых, например, русская бабушка», — добавил советник иранского губернатора. Россия и Иран ведут сотрудничество сразу в ряде сфер. Так, ранее Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, одной из основательниц которой была Россия, сообщает РАПСИ. Страны также договорились о совместной работе в области судебных систем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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