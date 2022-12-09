Мама и дочь лишились имущества и дома после сильного пожара в Курганской области

В Курганской области 9 декабря сгорел частный дом Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Пожар, уничтоживший все имущество семьи, произошел в селе Сумки (Курганская область) вечером 9 декабря. Жильцы частного дома не пострадали, но сейчас им требуется помощь, пишет местная газета «Вестник района». Огонь был настолько сильным, что для тушения привлекались спасатели из других муниципальных образований.

«Семье уже начали оказывать помощь, к ней можете присоединиться и вы. Нужна одежда. Размер мамы: одежда — 58 размера, обувь — 40. Размер дочери: одежда — 46 размер, обувь — 38», — написано на странице издания в соцсети «ВКонтакте». Желающие также могут направить деньги пострадавшим по номеру, указанному в сообщении.

По словам очевидцев, спасатели прибыли на место происшествия быстро, но спасти дом и имущество не удалось. В ведомстве отмечают, что сейчас причина возгорания устанавливается.

URA.RU уже писало, что курганским педагогам поручили проверить пожарную безопасность в домах после трагедии с гибелью детей при пожаре. Корреспонденты агентства сообщали также, что тело мужчины было обнаружено в одном из частных домов села Строево Варгашинского района после ликвидации возгорания.