Школу в Салехарде проверили после сообщения о теракте

Мэрия Салехарда: при проверке правоохранители не обнаружили во второй школе взрывных устройств

11 декабря 2022 в 23:19 Размер текста - 17 +

В школе прошли проверки со служебной собакой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Силовики не обнаружили взрывных устройств в школе №2 в Салехарде (ЯНАО). Проверка прошла после появления сообщения в соцсетях, сообщили в городской администрации. «Администрация города уже обсудила все меры безопасности, они будут приняты. Информация в полицию давно передана, в школе прошли проверки со служебной собакой: взрывных устройств не нашли», — написали представители мэрии под постом в группе «ЧП Ямал». В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что в 2019 году в аварийно-спасательную службу Ямала поступило анонимное сообщение о закладке нескольких взрывных устройств в Салехарде. Аноним предложил искать устройства в школах, на рынках, в больницах и других государственных и социальных учреждениях, в торговых центрах.

Силовики не обнаружили взрывных устройств в школе №2 в Салехарде (ЯНАО). Проверка прошла после появления сообщения в соцсетях, сообщили в городской администрации. «Администрация города уже обсудила все меры безопасности, они будут приняты. Информация в полицию давно передана, в школе прошли проверки со служебной собакой: взрывных устройств не нашли», — написали представители мэрии под постом в группе «ЧП Ямал». В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что в 2019 году в аварийно-спасательную службу Ямала поступило анонимное сообщение о закладке нескольких взрывных устройств в Салехарде. Аноним предложил искать устройства в школах, на рынках, в больницах и других государственных и социальных учреждениях, в торговых центрах.