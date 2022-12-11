11 декабря 2022
10 декабря 2022
09 декабря 2022

Перевозчик отказался от маршрута в Курган

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка КурганСпецПром 2022. Приезд Шпиленко Андрея. Курган, мост, автобус, конструкция моста
Из-за отказа перевозчика число автобусов на маршруте значительно снизится Фото:

Представители «Курганского пассажирского автотранспортного предприятия № 1» отказались от автобусного маршрута № 510 из села Половинное в Курган. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития.

«Заявление о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. <…> Прошу прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок „Курган — Половинное“», — указано в документе, размещенном на сайте.

На момент написания новости URA.RU не удалось связаться с гендиректором компании Андреем Седневым. В приемной организации сказали, что его нет на месте. По закону, перевозчик должен оставаться на маршруте еще 90 дней с момента подачи такого заявления. В документах, размещенных на сайте департамента указано, что по маршруту курсировали четыре автобуса компании. Там же есть информация, что из Кургана в Половинное можно еще добраться на двух автобусах маршрута № 547.

Ранее перевозчик Виктор Волков отказался от автобусного маршрута № 254 из села Введенское до пригородного вокзала в Кургане. Из-за этого число автобусов на маршруте снизилось на треть. А жители села Альменево остались без единственного перевозчика, который отвечал за автобусный маршрут до Кургана.

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Представители «Курганского пассажирского автотранспортного предприятия № 1» отказались от автобусного маршрута № 510 из села Половинное в Курган. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития. «Заявление о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. <…> Прошу прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок „Курган — Половинное“», — указано в документе, размещенном на сайте. На момент написания новости URA.RU не удалось связаться с гендиректором компании Андреем Седневым. В приемной организации сказали, что его нет на месте. По закону, перевозчик должен оставаться на маршруте еще 90 дней с момента подачи такого заявления. В документах, размещенных на сайте департамента указано, что по маршруту курсировали четыре автобуса компании. Там же есть информация, что из Кургана в Половинное можно еще добраться на двух автобусах маршрута № 547. Ранее перевозчик Виктор Волков отказался от автобусного маршрута № 254 из села Введенское до пригородного вокзала в Кургане. Из-за этого число автобусов на маршруте снизилось на треть. А жители села Альменево остались без единственного перевозчика, который отвечал за автобусный маршрут до Кургана.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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