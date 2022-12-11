Перевозчик отказался от маршрута в Курган

12 декабря 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

Из-за отказа перевозчика число автобусов на маршруте значительно снизится Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители «Курганского пассажирского автотранспортного предприятия № 1» отказались от автобусного маршрута № 510 из села Половинное в Курган. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития. «Заявление о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. <…> Прошу прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок „Курган — Половинное“», — указано в документе, размещенном на сайте. На момент написания новости URA.RU не удалось связаться с гендиректором компании Андреем Седневым. В приемной организации сказали, что его нет на месте. По закону, перевозчик должен оставаться на маршруте еще 90 дней с момента подачи такого заявления. В документах, размещенных на сайте департамента указано, что по маршруту курсировали четыре автобуса компании. Там же есть информация, что из Кургана в Половинное можно еще добраться на двух автобусах маршрута № 547. Ранее перевозчик Виктор Волков отказался от автобусного маршрута № 254 из села Введенское до пригородного вокзала в Кургане. Из-за этого число автобусов на маршруте снизилось на треть. А жители села Альменево остались без единственного перевозчика, который отвечал за автобусный маршрут до Кургана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители «Курганского пассажирского автотранспортного предприятия № 1» отказались от автобусного маршрута № 510 из села Половинное в Курган. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития. «Заявление о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. <…> Прошу прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок „Курган — Половинное“», — указано в документе, размещенном на сайте. На момент написания новости URA.RU не удалось связаться с гендиректором компании Андреем Седневым. В приемной организации сказали, что его нет на месте. По закону, перевозчик должен оставаться на маршруте еще 90 дней с момента подачи такого заявления. В документах, размещенных на сайте департамента указано, что по маршруту курсировали четыре автобуса компании. Там же есть информация, что из Кургана в Половинное можно еще добраться на двух автобусах маршрута № 547. Ранее перевозчик Виктор Волков отказался от автобусного маршрута № 254 из села Введенское до пригородного вокзала в Кургане. Из-за этого число автобусов на маршруте снизилось на треть. А жители села Альменево остались без единственного перевозчика, который отвечал за автобусный маршрут до Кургана.