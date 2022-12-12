Соловьев потребовал увеличить срок службы в армии

12 декабря 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

Срок службы в армии следует увеличить, убежден Соловьев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Срок службы в армии должен быть увеличен, а нынешнее устройство службы в ней — «совершенно бессмысленная ситуация». С таким мнением выступил телеведущий Владимир Соловьев. «Ясно, что срок службы должен быть увеличен. Очевидно, что совершенно бессмысленная ситуация, когда люди, которых год готовили, после этого идут на гражданку», — заявил Соловьев в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1». Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет также призывал увеличить срок срочной службы в армии до двух лет. Он называл это необходимой мерой для повышения боеготовности российской армии, передает RT. Российские СМИ со ссылкой на источник сообщали, что подобная инициатива не получила поддержки в Кремле и Минобороны, отмечает телеканал 360.

Срок службы в армии должен быть увеличен, а нынешнее устройство службы в ней — «совершенно бессмысленная ситуация». С таким мнением выступил телеведущий Владимир Соловьев. «Ясно, что срок службы должен быть увеличен. Очевидно, что совершенно бессмысленная ситуация, когда люди, которых год готовили, после этого идут на гражданку», — заявил Соловьев в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1». Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет также призывал увеличить срок срочной службы в армии до двух лет. Он называл это необходимой мерой для повышения боеготовности российской армии, передает RT. Российские СМИ со ссылкой на источник сообщали, что подобная инициатива не получила поддержки в Кремле и Минобороны, отмечает телеканал 360.