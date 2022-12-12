Французы раскритиковали мэра Парижа из-за слов о спецоперации

Читатели Le Figaro возмутились словами мэра Парижа о том, что причина конфликта на Украине — борьба за ресурсы

12 декабря 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

Читатели Le Figaro напомнили, что цель СВО — уменьшение влияния НАТО на границах с Россией Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели французской газеты Le Figaro возмутились заявлением мэра Парижа Анн Идальго о причинах конфликта на Украине. Ранее, выступая на форуме, политик сказал, что причина украинского конфликта — борьба за ископаемые ресурсы. «Оказывается, Украина — это нефтяная скважина», — прокомментировал читатель . Другой отметил, что слова политика не имеют смысла, потому что настоящая причина конфликта на Украине заключается в действиях США. «Мэр Парижа плохо разбирается в геополитике», — написал он. Другой комментатор заявил, что России не нужны украинские шахты. Он отметил, что РФ обладает крупнейшими запасами угля и газа в мире. «Мадам Идальго сейчас занимается геополитикой? Лучше бы она позаботилась об уничтожении крыс в Париже, это как раз ее уровень», — написал пользователь. Другой комментатор поддержал этот тезис. «Каждый раз думаешь, что большей глупости она сказать не может, но Идальго постоянно меня удивляет», — поделился он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Украину оружием. Путин отмечал, что целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса. В Совете Федерации РФ высказали мнение, что денацификацию необходимо проводить во всей Европе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели французской газеты Le Figaro возмутились заявлением мэра Парижа Анн Идальго о причинах конфликта на Украине. Ранее, выступая на форуме, политик сказал, что причина украинского конфликта — борьба за ископаемые ресурсы. «Оказывается, Украина — это нефтяная скважина», — прокомментировал читатель. Другой отметил, что слова политика не имеют смысла, потому что настоящая причина конфликта на Украине заключается в действиях США. «Мэр Парижа плохо разбирается в геополитике», — написал он. Другой комментатор заявил, что России не нужны украинские шахты. Он отметил, что РФ обладает крупнейшими запасами угля и газа в мире. «Мадам Идальго сейчас занимается геополитикой? Лучше бы она позаботилась об уничтожении крыс в Париже, это как раз ее уровень», — написал пользователь. Другой комментатор поддержал этот тезис. «Каждый раз думаешь, что большей глупости она сказать не может, но Идальго постоянно меня удивляет», — поделился он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Украину оружием. Путин отмечал, что целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса. В Совете Федерации РФ высказали мнение, что денацификацию необходимо проводить во всей Европе.