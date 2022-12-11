Хакеры в Перми взламывают сети Wi-Fi в поддержку Украины

В Перми хакеры взламывают беспроводные сети Wi-Fi и переименовывают их, используя лозунги в поддержку Украины. На это обратили внимание подписчики telegram-канала «Прикамские витязи», который ведут ветераны СВО. По информации пользователей мессенджера, проукраинские названия Wi-Fi-cетей были замечены ими на улицах Давыдова и Карпинского в Индустриальном районе.
«Есть информация, что некие лица в нашем городе взламывают общедоступные сети Wi-Fi и переименовывают их (уже несколько случаев). Сотрудники МВД выражают огромную благодарность подписчикам нашего канала за бдительность и активную гражданскую позицию», — написано в telegram-канале «Прикамские витязи».
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU рассказали, что в полицию не поступали обращения в связи со взломом хакерами беспроводных сетей. «По данному факту обращений и сообщений в полицию не поступало. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление достоверности информации, размещенной в сети Интернет», — отметили в краевом главке. В министерстве территориальной безопасности края агентству также заявили, что обращений в их адрес по поступало.
О том, что в Перми IT-разработчики разработали способ защиты данных от хакеров, URA.RU рассказывало ранее. Разработкой уже заинтересовались в Минобороны РФ.
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В Перми хакеры взламывают беспроводные сети Wi-Fi и переименовывают их, используя лозунги в поддержку Украины. На это обратили внимание подписчики telegram-канала «Прикамские витязи», который ведут ветераны СВО. По информации пользователей мессенджера, проукраинские названия Wi-Fi-cетей были замечены ими на улицах Давыдова и Карпинского в Индустриальном районе. «Есть информация, что некие лица в нашем городе взламывают общедоступные сети Wi-Fi и переименовывают их (уже несколько случаев). Сотрудники МВД выражают огромную благодарность подписчикам нашего канала за бдительность и активную гражданскую позицию», — написано в telegram-канале «Прикамские витязи». В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU рассказали, что в полицию не поступали обращения в связи со взломом хакерами беспроводных сетей. «По данному факту обращений и сообщений в полицию не поступало. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление достоверности информации, размещенной в сети Интернет», — отметили в краевом главке. В министерстве территориальной безопасности края агентству также заявили, что обращений в их адрес по поступало. О том, что в Перми IT-разработчики разработали способ защиты данных от хакеров, URA.RU рассказывало ранее. Разработкой уже заинтересовались в Минобороны РФ.