Хакеры в Перми взламывают сети Wi-Fi в поддержку Украины

Неизвестные переименовали беспроводные сети в поддержку Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми хакеры взламывают беспроводные сети Wi-Fi и переименовывают их, используя лозунги в поддержку Украины. На это обратили внимание подписчики telegram-канала «Прикамские витязи», который ведут ветераны СВО. По информации пользователей мессенджера, проукраинские названия Wi-Fi-cетей были замечены ими на улицах Давыдова и Карпинского в Индустриальном районе.

«Есть информация, что некие лица в нашем городе взламывают общедоступные сети Wi-Fi и переименовывают их (уже несколько случаев). Сотрудники МВД выражают огромную благодарность подписчикам нашего канала за бдительность и активную гражданскую позицию», — написано в telegram-канале «Прикамские витязи».

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU рассказали, что в полицию не поступали обращения в связи со взломом хакерами беспроводных сетей. «По данному факту обращений и сообщений в полицию не поступало. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление достоверности информации, размещенной в сети Интернет», — отметили в краевом главке. В министерстве территориальной безопасности края агентству также заявили, что обращений в их адрес по поступало.

О том, что в Перми IT-разработчики разработали способ защиты данных от хакеров, URA.RU рассказывало ранее. Разработкой уже заинтересовались в Минобороны РФ.