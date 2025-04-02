02 апреля 2025

На крупном пермском оборонном заводе утвердили нового топ-менеджера

Генеральным директором Соликамского завода «Урал» назначен Ильгам Ахмадуллин
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие основано в годы Великой Отечественной войны
Предприятие основано в годы Великой Отечественной войны Фото:

На Соликамском заводе «Урал» Пермского края, выпускающем оборонную продукцию, утвердили генерального директора. Им стал Ильгам Ахмадуллин, приступивший к обязанностям с 1 апреля.

«Акционерное общество „Соликамский завод „Урал“. Генеральный директор — Ахмадуллин Ильгам Наилевич. Действует без доверенности от имени юрлица с 1 апреля 2025 года“, — сообщается в едином госреестре юрлиц. До прихода на завод Ильгам Ахмадуллин уже работал топ-менеджером на оборонных предприятиях страны.

АО «Соликамский завод „Урал“» основано в 1942 году. Является одним из крупнейших заводов боеприпасной отрасли оборонно-промышленного комплекса России. Специализируется на производстве взрывчатых веществ и промышленной взрывчатки. Входит в состав концерна «Техмаш» (Госкорпорация «Ростех»).

Ранее URA.RU сообщало, что пермский бумкомбинат «Кама» по собственной инициативе покидает его генеральный директор. Владимир Дружков возглавлял предприятие около пяти лет.

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На Соликамском заводе «Урал» Пермского края, выпускающем оборонную продукцию, утвердили генерального директора. Им стал Ильгам Ахмадуллин, приступивший к обязанностям с 1 апреля. «Акционерное общество „Соликамский завод „Урал“. Генеральный директор — Ахмадуллин Ильгам Наилевич. Действует без доверенности от имени юрлица с 1 апреля 2025 года“, — сообщается в едином госреестре юрлиц. До прихода на завод Ильгам Ахмадуллин уже работал топ-менеджером на оборонных предприятиях страны. АО «Соликамский завод „Урал“» основано в 1942 году. Является одним из крупнейших заводов боеприпасной отрасли оборонно-промышленного комплекса России. Специализируется на производстве взрывчатых веществ и промышленной взрывчатки. Входит в состав концерна «Техмаш» (Госкорпорация «Ростех»). Ранее URA.RU сообщало, что пермский бумкомбинат «Кама» по собственной инициативе покидает его генеральный директор. Владимир Дружков возглавлял предприятие около пяти лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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