Собрали более 100 млрд рублей

Как краснокамские облигации и лотерейные билеты приблизили победу

28 марта 2025 в 11:30 Размер текста - 17 +

В годы войны в Краснокамске выпускали облигации военного займа Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Во время Великой Отечественной войны предприятия выпускали не только оружие и боеприпасы. Были заводы, которые обеспечивали страну продукцией государственного значения. Один из них находился в Краснокамске Молотовской области (ныне — Пермского края). Летом 1941 года девчонки и мальчишки, которые еще вчера учились в школах и вузах, отправились работать на Краснокамскую бумажную фабрику Гознака. Благодаря их труду Красная армия получала необходимое финансирование и победила. «Война изменила всю нашу жизнь» «Летом 1941 настроение было хорошее. Студенты завершали сессии, сдавали экзамены. Но тревожное сообщение о начале войны перечеркнуло все планы. Парней призвали в армию, а девушек обучали на медсестер, отправляли на уборку картофеля в колхозы…», — рассказывала главный инженер Пермской печатной фабрики Гознак Тамара Графова. Ее воспоминания опубликованы в книге «Победители — потомкам» Ивана Якунцова. Тамара Графова прошла путь от табельщицы до главного инженера Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Тогда Тамара Графова еще не представляла, через что ей придется пройти. В связи с тяжелой болезнью отца продолжать учебу в Свердловском Государственном университете имени Горького ей было не суждено. Она вернулась в Краснокамск и устроилась на печатную фабрику, которую эвакуировали из Москвы. На пермскую землю также приехали рабочие Ленинградского монетного двора. Все они входили в состав Гознака. «Начавшаяся Отечественная война коренным образом изменила всю нашу жизнь. С одной стороны, надо было полностью обеспечить потребности страны в бумагах гознаковского ассортимента, с другой — в кратчайшие сроки осваивать и вырабатывать бумаги и картоны, имеющие оборонное значение», — рассказывала Почетный ветеран фабрики Матрена Егорова. Ее воспоминания сохранились в тексте «История становления и развития Краснокамской бумажной фабрики Гознака», который находится в Государственном архиве Пермского края. Три завода — одна цель Так, в 1941 году в Краснокамске начали работать бумажная, печатная фабрики и монетный двор. Предприятия выпускали разную продукцию, но цель была одна — приблизить победу. 30 сентября 1941 года созданный в Краснокамске филиал Московской печатной фабрики Гознак начал выпускать первую продукцию Государственный архив Пермского края Из-за прибытия заводов в Молотовскую область пришлось «уплотнить» производственные площадки и предоставить жилье иногородним. Местные жители разместили эвакуированных в своих квартирах, делали жилые помещения в подвалах, надстраивали мансарды. «Люди не роптали. Там, откуда они прибыли, в двух шагах от Отчизны был враг. Там решалась судьба страны. И все, что ты мог сделать здесь, на Урале, в глубоком тылу, тоже помогало спасти страну», — писал директор Краснокамской печатной фабрики Анатолий Михаэлис в книге «Пермская печатная фабрика Гознака 1941—1991гг». Издание посвящено 50-летию предприятия. В книге опубликованы воспоминания Анатолия Михаэлиса, когда он ушел на заслуженный отдых. После эвакуации предприятий возникла сложность с установкой привезенного оборудования. Рабочих не хватало. Мужчины ушли на фронт, а тех, кто остался, распределили между бумажной, печатной фабриками и монетным двором. «Еще до начала войны на сбор было призвано 83 работника фабрики, которые 22 июня стали фронтовиками. Их не проводили на войну ни семьи, ни товарищи по работе», — вспоминала Егорова. Всего на фабрике в 1941 году работало 700 человек. Из них на фронт призвали 433 специалиста. Из-за дефицита кадров руководство предприятия изменило режим работы. Смены продлили до 12 часов. Отпуска заменили денежными компенсациями. Также на работу стали принимать девушек и молодых людей в возрасте 14-17 лет. Эвакуированные рабочие и местные сотрудники фабрики в кратчайшие сроки сделали невозможное. В условиях острого дефицита кадров и транспорта установили оборудование, и в сентябре 1941 года печатная фабрика выдала первую партию готовой продукции. Время не ждет Часы выполняли функцию контролера рабочего времени Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Рабочий день на Краснокамской бумажной фабрике начинался в 8:00. Но прийти нужно было пораньше. Во-первых, за 15 мнут до начала смены распределяли работу. Во-вторых, нужно было поставить отметку на табельных часах, которые вселяли страх многим гознаковцам. Часы компании National Time Recorder были произведены в Англии в 1932 году. Они выполняли функцию контролера рабочего времени. Сотрудникам Гознака выдавали табельные листки. Их нужно было вставить в часы и нажать на кнопку «Пр» («Приход») или «Ух» («Уход»). Раздавался звонок, как на велосипеде, и на карточке отмечалось время. «Тогда все было строго. Опоздание на пять минут — выговор, на 20 минут — лишение 25% заработка в течение полугода, больше 20 минут — уголовное дело. Могли на год в колонию посадить», — рассказывала ветеран краснокамского Гознака Людмила Радевич. Ее воспоминания опубликованы в корпоративной газете «Наша газета. Новости Гознака». Однажды 15-летняя Людмила встала на работу слишком рано и решила еще подремать. Когда открыла глаза, поняла, что проспала. «Знаете, как было страшно? Бегу на работу, реву и думаю: „В тюрьму посадят“», — рассказывала работница. Людмила опоздала более чем на час. Но на проходной пошли ей навстречу. Разрешили написать заявление задним числом о том, что она задержится по семейным обстоятельствам. «Мастер подписала и под дверь начальнику цеха положила. Она выручила меня, хотя ставила себя под удар. Ее могли строго наказать», — рассказала ветеран. Подобные истории случались с другими гознаковцами. Людмила Радевич описывала случай, который произошел с сестрами Лисафьевыми. Девочки проспали на работу, и, чтобы избежать наказания, старшая специально ошпарила себя кипятком. Сестры вызвали скорую и обеспечили уважительную причину для невыхода на работу. Дефицит во всем В годы войны коллектив краснокамской фабрики столкнулся со многими проблемами. Ветераны вспоминают о перебоях с электричеством, отсутствии транспорта и дефиците материалов. Но это не помешало снабжать страну продукцией. В музее Гознака выставлены необычные экспонаты — хлеб и мыло, сохранившиеся с военных лет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU «Не хватало пара, электроэнергии, частые ограничения останавливали роллы и бумагоделательную машину. Бригады в это время уходили на подвозку полуфабрикатов или химикатов, грузили и разгружали вагоны», — рассказала почетный работник фабрики Татьяна Калинина. Ее воспоминания хранятся в архиве предприятия. Электричество ограничивали также в жилье заводчан. Был издан приказ, который запрещал использовать электроприборы с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00. Нарушителей штрафовали, а за повторное нарушение в квартире полностью отключали электричество. С транспортом тоже были проблемы. В начале войны большинство грузовых машин отправили на фронт, а те, что остались, не справлялись с объемами. Рабочим приходилось самим сначала разгружать вагоны с сырьем, а потом везти на санках и тележках в цех. «Как-то приходим на смену, а в цех нас не пускают, сразу отправляют на разгрузку или погрузку вагонов. Работающая смена продолжает работать на своих местах до нашего прихода», — рассказывала Татьяна Калинина. Из воспоминаний Анатолия Михаэлиса известно, что на печатной фабрике постоянно не хватало важных материалов, из которых делали краски. Специалисты в короткие сроки разрабатывали заменители многих дефицитных материалов. Также на предприятии стали делать мыло, цветные карандаши, канцелярские резинки и другие дефицитные «мелочи». В годы войны в Краснокамске печатали советские банкноты Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Все эти проблемы не способствовали увеличению объемов производства. С 1942 по 1944 годы выработка бумаги упала. Но рабочие старались изо всех сил сделать все, что нужно стране. Для этого стали проводить социалистические соревнования. В них побеждали не только те, кто выполнял план, но и те, кто совмещал две профессии или работал сокращенной бригадой. В качестве награды вручали ценные подарки такие как отрезы на платья или костюмы, а также пальто. Также для обучения подростков открывались школы фабрично-заводского обучения, школы рабочей молодежи. Обучение проводилось непосредственно на рабочих местах под руководством опытного работника — наставника. 1 октября 1943 года в соответствии с постановлением СССР «Об обучении подростков, работающих на предприятиях» на Краснокамской бумажной фабрике открылась Школа рабочей молодежи, которая работала по 1986 год. Выступали с концертами и отправляли посылки на фронт Сотрудники фабрики старались поддержать фронтовиков, отправляя им посылки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Несмотря на жесткий график работы в жизни гознаковцев присутствовала культурная составляющая. Комсомольцы под руководством Тамары Графовой выступали с концертами художественной самодеятельности в госпиталях, детском доме, подшефном колхозе, писали письма и отправляли посылки на фронт. А 23 августа 1943 года в Краснокамске состоялось торжественное собрание с концертом в честь 125-летия Гознака. По словам Татьяны Калининой, успевали ходить и в кино, и в театр. Но одежда для всего была одна — ситцевое платье и прорезиненные тапочки. Также одежда была своеобразной валютой. «В 1943 году килограмм картофеля стоил 60 рублей. И это при зарплате от 500 до 1000 рублей в месяц. Работники фабрики были вынуждены были брать свои вещи и идти по окрестным деревням, где обменили их на картофель. Одно московское платье можно было обменять на ведро картошки», — писал Анатолий Михаэлис. Все для победы Благодаря облигациям собрали 90 млрд рублей, а лотерейные билеты принести армии 12 млрд рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Работники монетного двора, бумажной и печатной фабрик на протяжении четырех лет трудились, не покладая рук и были уверены, что победа будет за нами. В Краснокамске выпускали почтовые марки, которые использовали не только для пересылки корреспонденции, но и для пропаганды. На марках военных лет можно прочесть лозунги «Будь героем!» или «Смерть немецким оккупантам!» Краснокамская фабрика стала печатать советские банкноты. Ранее их выпускали в Москве. В конце войны, когда советские войска вступили в страны Восточной Европы, Гознак делал денежные знаки для Болгарии, Польши, Румынии и Венгрии. Благодаря продукции Краснокамской фабрики Красная армия получала необходимое финансирование. В самые тяжелые дни войны началась работа над первым военным займом. Всего с 1942 по 1945 год их было четыре. При помощи займов удалось собрать почти 90 млрд рублей. Кроме этого, Гознак начал выпускать билеты денежно-вещевых лотерей. Их победители получали каракулевые пальто или обрез для платья и костюмов, мех чернобурой лисицы, «золоченые» и серебряные часы, письменные приборы. Благодаря лотереям было привлечено 12 млрд рублей. День Победы работники Гознака встретили с большим воодушевлением. В книге Анатолия Михаэлиса упоминается, что наиболее отличившиеся гознаковцы в 1945 году были награждены орденами и медалями Советского Союза. А коллективу печатной фабрики за самоотверженный труд в годы войны в 1946 году было присуждено на вечное хранение переходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркома СССР военного времени. Многие ветераны не стали возвращаться в Москву и Ленинград, а остались жить и работать в Краснокамске и были Анатолию Михаэлису присвоили звание «Почетный гражданин города Пермь» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU награждены за свой труд. Так, Матрена Егорова отмечена медалями «За трудовое отличие» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», а Татьяна Калинина — орденом «Знак Почета», медалью «За трудовое отличие» и другими наградами. В 1964 году открылась Пермская печатная фабрика Гознака, куда перевезли оборудование из Краснокамска. На новую производственную площадку потребовались квалифицированные кадры. Так, Тамара Графова перевелась из Краснокамска в Пермь. За успехи в труде и многолетнюю работу она была награждена Орденом Ленина и другими медалями. Руководить пермским предприятием назначили Анатолия Михаэлиса. За свои труды он был отмечен Почетной грамотой Пермской области, знаком «За заслуги перед городом», а в 2001 году ему присвоили звание «Почетный гражданин города Пермь». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время Великой Отечественной войны предприятия выпускали не только оружие и боеприпасы. Были заводы, которые обеспечивали страну продукцией государственного значения. Один из них находился в Краснокамске Молотовской области (ныне — Пермского края). Летом 1941 года девчонки и мальчишки, которые еще вчера учились в школах и вузах, отправились работать на Краснокамскую бумажную фабрику Гознака. Благодаря их труду Красная армия получала необходимое финансирование и победила. «Летом 1941 настроение было хорошее. Студенты завершали сессии, сдавали экзамены. Но тревожное сообщение о начале войны перечеркнуло все планы. Парней призвали в армию, а девушек обучали на медсестер, отправляли на уборку картофеля в колхозы…», — рассказывала главный инженер Пермской печатной фабрики Гознак Тамара Графова. Ее воспоминания опубликованы в книге «Победители — потомкам» Ивана Якунцова. Тогда Тамара Графова еще не представляла, через что ей придется пройти. В связи с тяжелой болезнью отца продолжать учебу в Свердловском Государственном университете имени Горького ей было не суждено. Она вернулась в Краснокамск и устроилась на печатную фабрику, которую эвакуировали из Москвы. На пермскую землю также приехали рабочие Ленинградского монетного двора. Все они входили в состав Гознака. «Начавшаяся Отечественная война коренным образом изменила всю нашу жизнь. С одной стороны, надо было полностью обеспечить потребности страны в бумагах гознаковского ассортимента, с другой — в кратчайшие сроки осваивать и вырабатывать бумаги и картоны, имеющие оборонное значение», — рассказывала Почетный ветеран фабрики Матрена Егорова. Ее воспоминания сохранились в тексте «История становления и развития Краснокамской бумажной фабрики Гознака», который находится в Государственном архиве Пермского края. Так, в 1941 году в Краснокамске начали работать бумажная, печатная фабрики и монетный двор. Предприятия выпускали разную продукцию, но цель была одна — приблизить победу. Из-за прибытия заводов в Молотовскую область пришлось «уплотнить» производственные площадки и предоставить жилье иногородним. Местные жители разместили эвакуированных в своих квартирах, делали жилые помещения в подвалах, надстраивали мансарды. «Люди не роптали. Там, откуда они прибыли, в двух шагах от Отчизны был враг. Там решалась судьба страны. И все, что ты мог сделать здесь, на Урале, в глубоком тылу, тоже помогало спасти страну», — писал директор Краснокамской печатной фабрики Анатолий Михаэлис в книге «Пермская печатная фабрика Гознака 1941—1991гг». Издание посвящено 50-летию предприятия. В книге опубликованы воспоминания Анатолия Михаэлиса, когда он ушел на заслуженный отдых. После эвакуации предприятий возникла сложность с установкой привезенного оборудования. Рабочих не хватало. Мужчины ушли на фронт, а тех, кто остался, распределили между бумажной, печатной фабриками и монетным двором. Из-за дефицита кадров руководство предприятия изменило режим работы. Смены продлили до 12 часов. Отпуска заменили денежными компенсациями. Также на работу стали принимать девушек и молодых людей в возрасте 14-17 лет. Эвакуированные рабочие и местные сотрудники фабрики в кратчайшие сроки сделали невозможное. В условиях острого дефицита кадров и транспорта установили оборудование, и в сентябре 1941 года печатная фабрика выдала первую партию готовой продукции. Рабочий день на Краснокамской бумажной фабрике начинался в 8:00. Но прийти нужно было пораньше. Во-первых, за 15 мнут до начала смены распределяли работу. Во-вторых, нужно было поставить отметку на табельных часах, которые вселяли страх многим гознаковцам. Часы компании National Time Recorder были произведены в Англии в 1932 году. Они выполняли функцию контролера рабочего времени. Сотрудникам Гознака выдавали табельные листки. Их нужно было вставить в часы и нажать на кнопку «Пр» («Приход») или «Ух» («Уход»). Раздавался звонок, как на велосипеде, и на карточке отмечалось время. Однажды 15-летняя Людмила встала на работу слишком рано и решила еще подремать. Когда открыла глаза, поняла, что проспала. «Знаете, как было страшно? Бегу на работу, реву и думаю: „В тюрьму посадят“», — рассказывала работница. Людмила опоздала более чем на час. Но на проходной пошли ей навстречу. Разрешили написать заявление задним числом о том, что она задержится по семейным обстоятельствам. «Мастер подписала и под дверь начальнику цеха положила. Она выручила меня, хотя ставила себя под удар. Ее могли строго наказать», — рассказала ветеран. Подобные истории случались с другими гознаковцами. Людмила Радевич описывала случай, который произошел с сестрами Лисафьевыми. Девочки проспали на работу, и, чтобы избежать наказания, старшая специально ошпарила себя кипятком. Сестры вызвали скорую и обеспечили уважительную причину для невыхода на работу. В годы войны коллектив краснокамской фабрики столкнулся со многими проблемами. Ветераны вспоминают о перебоях с электричеством, отсутствии транспорта и дефиците материалов. Но это не помешало снабжать страну продукцией. «Не хватало пара, электроэнергии, частые ограничения останавливали роллы и бумагоделательную машину. Бригады в это время уходили на подвозку полуфабрикатов или химикатов, грузили и разгружали вагоны», — рассказала почетный работник фабрики Татьяна Калинина. Ее воспоминания хранятся в архиве предприятия. Электричество ограничивали также в жилье заводчан. Был издан приказ, который запрещал использовать электроприборы с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00. Нарушителей штрафовали, а за повторное нарушение в квартире полностью отключали электричество. С транспортом тоже были проблемы. В начале войны большинство грузовых машин отправили на фронт, а те, что остались, не справлялись с объемами. Рабочим приходилось самим сначала разгружать вагоны с сырьем, а потом везти на санках и тележках в цех. Из воспоминаний Анатолия Михаэлиса известно, что на печатной фабрике постоянно не хватало важных материалов, из которых делали краски. Специалисты в короткие сроки разрабатывали заменители многих дефицитных материалов. Также на предприятии стали делать мыло, цветные карандаши, канцелярские резинки и другие дефицитные «мелочи». Все эти проблемы не способствовали увеличению объемов производства. С 1942 по 1944 годы выработка бумаги упала. Но рабочие старались изо всех сил сделать все, что нужно стране. Для этого стали проводить социалистические соревнования. В них побеждали не только те, кто выполнял план, но и те, кто совмещал две профессии или работал сокращенной бригадой. В качестве награды вручали ценные подарки такие как отрезы на платья или костюмы, а также пальто. Также для обучения подростков открывались школы фабрично-заводского обучения, школы рабочей молодежи. Обучение проводилось непосредственно на рабочих местах под руководством опытного работника — наставника. 1 октября 1943 года в соответствии с постановлением СССР «Об обучении подростков, работающих на предприятиях» на Краснокамской бумажной фабрике открылась Школа рабочей молодежи, которая работала по 1986 год. Несмотря на жесткий график работы в жизни гознаковцев присутствовала культурная составляющая. Комсомольцы под руководством Тамары Графовой выступали с концертами художественной самодеятельности в госпиталях, детском доме, подшефном колхозе, писали письма и отправляли посылки на фронт. А 23 августа 1943 года в Краснокамске состоялось торжественное собрание с концертом в честь 125-летия Гознака. По словам Татьяны Калининой, успевали ходить и в кино, и в театр. Но одежда для всего была одна — ситцевое платье и прорезиненные тапочки. Также одежда была своеобразной валютой. «В 1943 году килограмм картофеля стоил 60 рублей. И это при зарплате от 500 до 1000 рублей в месяц. Работники фабрики были вынуждены были брать свои вещи и идти по окрестным деревням, где обменили их на картофель. Одно московское платье можно было обменять на ведро картошки», — писал Анатолий Михаэлис. Работники монетного двора, бумажной и печатной фабрик на протяжении четырех лет трудились, не покладая рук и были уверены, что победа будет за нами. В Краснокамске выпускали почтовые марки, которые использовали не только для пересылки корреспонденции, но и для пропаганды. На марках военных лет можно прочесть лозунги «Будь героем!» или «Смерть немецким оккупантам!» Краснокамская фабрика стала печатать советские банкноты. Ранее их выпускали в Москве. В конце войны, когда советские войска вступили в страны Восточной Европы, Гознак делал денежные знаки для Болгарии, Польши, Румынии и Венгрии. Благодаря продукции Краснокамской фабрики Красная армия получала необходимое финансирование. В самые тяжелые дни войны началась работа над первым военным займом. Всего с 1942 по 1945 год их было четыре. При помощи займов удалось собрать почти 90 млрд рублей. Кроме этого, Гознак начал выпускать билеты денежно-вещевых лотерей. Их победители получали каракулевые пальто или обрез для платья и костюмов, мех чернобурой лисицы, «золоченые» и серебряные часы, письменные приборы. Благодаря лотереям было привлечено 12 млрд рублей. День Победы работники Гознака встретили с большим воодушевлением. В книге Анатолия Михаэлиса упоминается, что наиболее отличившиеся гознаковцы в 1945 году были награждены орденами и медалями Советского Союза. А коллективу печатной фабрики за самоотверженный труд в годы войны в 1946 году было присуждено на вечное хранение переходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркома СССР военного времени. Многие ветераны не стали возвращаться в Москву и Ленинград, а остались жить и работать в Краснокамске и были награждены за свой труд. Так, Матрена Егорова отмечена медалями «За трудовое отличие» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», а Татьяна Калинина — орденом «Знак Почета», медалью «За трудовое отличие» и другими наградами. В 1964 году открылась Пермская печатная фабрика Гознака, куда перевезли оборудование из Краснокамска. На новую производственную площадку потребовались квалифицированные кадры. Так, Тамара Графова перевелась из Краснокамска в Пермь. За успехи в труде и многолетнюю работу она была награждена Орденом Ленина и другими медалями. Руководить пермским предприятием назначили Анатолия Михаэлиса. За свои труды он был отмечен Почетной грамотой Пермской области, знаком «За заслуги перед городом», а в 2001 году ему присвоили звание «Почетный гражданин города Пермь».