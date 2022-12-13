Мишустин призвал защитить россиян от работы на Западе

Мишустин: в России необходимо создать условия для защиты от «утечки мозгов»
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Премьер-министр России Михаил Мишустин в Реутове. Московская область, Реутов, мишустин михаил
Михаил Мишустин призвал защитить Россию от «утечки мозгов» Фото:

Российских специалистов необходимо защитить от зарубежных организаций, которые захотят принять их на работу. То есть защитить страну от «утечки мозгов». Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Еще очень важная задача — сохранение научно-технического потенциала. Важно детально проработать меры, которые позволят защитить нашу страну от потери интеллектуального и культурного капитала», — отметил премьер во время заседании экспертного совета при правительстве РФ. Об этом Мишустин заявил в эфире телеканала «Россия 24». Он также подчеркнул, что зарубежные организации активнее охотятся на специалистов из России, которые подают надежды.

Ранее сообщалось, что правительство РФ ограничит ученых в контактах с иностранцами. То есть, образовательные организации теперь должны получать разрешение от Минобрнауки и Минпросвещения РФ.

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Российских специалистов необходимо защитить от зарубежных организаций, которые захотят принять их на работу. То есть защитить страну от «утечки мозгов». Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Еще очень важная задача — сохранение научно-технического потенциала. Важно детально проработать меры, которые позволят защитить нашу страну от потери интеллектуального и культурного капитала», — отметил премьер во время заседании экспертного совета при правительстве РФ. Об этом Мишустин заявил в эфире телеканала «Россия 24». Он также подчеркнул, что зарубежные организации активнее охотятся на специалистов из России, которые подают надежды. Ранее сообщалось, что правительство РФ ограничит ученых в контактах с иностранцами. То есть, образовательные организации теперь должны получать разрешение от Минобрнауки и Минпросвещения РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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