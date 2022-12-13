Мишустин призвал защитить россиян от работы на Западе

Мишустин: в России необходимо создать условия для защиты от «утечки мозгов»

13 декабря 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин призвал защитить Россию от «утечки мозгов» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российских специалистов необходимо защитить от зарубежных организаций, которые захотят принять их на работу. То есть защитить страну от «утечки мозгов». Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Еще очень важная задача — сохранение научно-технического потенциала. Важно детально проработать меры, которые позволят защитить нашу страну от потери интеллектуального и культурного капитала», — отметил премьер во время заседании экспертного совета при правительстве РФ. Об этом Мишустин заявил в эфире телеканала «Россия 24». Он также подчеркнул, что зарубежные организации активнее охотятся на специалистов из России, которые подают надежды. Ранее сообщалось, что правительство РФ ограничит ученых в контактах с иностранцами. То есть, образовательные организации теперь должны получать разрешение от Минобрнауки и Минпросвещения РФ.

Российских специалистов необходимо защитить от зарубежных организаций, которые захотят принять их на работу. То есть защитить страну от «утечки мозгов». Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Еще очень важная задача — сохранение научно-технического потенциала. Важно детально проработать меры, которые позволят защитить нашу страну от потери интеллектуального и культурного капитала», — отметил премьер во время заседании экспертного совета при правительстве РФ. Об этом Мишустин заявил в эфире телеканала «Россия 24». Он также подчеркнул, что зарубежные организации активнее охотятся на специалистов из России, которые подают надежды. Ранее сообщалось, что правительство РФ ограничит ученых в контактах с иностранцами. То есть, образовательные организации теперь должны получать разрешение от Минобрнауки и Минпросвещения РФ.