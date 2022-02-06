Правительство РФ ограничит ученых в контактах с иностранцами

07 февраля 2022 в 06:38 Размер текста - 17 +

В Минобрнауки и Минпросвещения уверены, что инициатива позволит избавиться от негативного иностранного вмешательства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские школы, вузы и колледжи обяжут получать одобрение Минобрнауки и Минпросвещения на контакты с иностранцами. Об этом говорится в проекте министерства просвещения России. Одобрение министерств будет необходимо для всех договоров образовательных учреждений «по вопросам образования» с иностранными организациями и гражданами, пишет « Коммерсант ». Также нововведение коснется программ академического обмена учащихся, педагогов и научных работников, соглашения о совместных научных исследованиях, «инновационной деятельности» и обмене учебно-научной литературой. Кроме того, министерства будут контролировать участие в международных образовательных и научных проектах, конгрессах, симпозиумах, конференциях и семинарах. Новый порядок не распространится на договоры об обучении иностранных студентов и случаев, когда иностранцы трудоустроены в российский вуз или школу. В пояснительной записке к проекту говорится, что такие меры по контролю необходимы для «противодействия распространению иностранными организациями и гражданами противоправной информации и антироссийской пропаганды в образовательной среде». Отмечается, что инициатива повлияет на недопустимость негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс. Ранее сообщалось, что правительство РФ намерено оказывать грантовую поддержку мигрантов на время учебы в российских вузах. По мнению экспертов, это поможет решить проблему «утечки мозгов». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские школы, вузы и колледжи обяжут получать одобрение Минобрнауки и Минпросвещения на контакты с иностранцами. Об этом говорится в проекте министерства просвещения России. Одобрение министерств будет необходимо для всех договоров образовательных учреждений «по вопросам образования» с иностранными организациями и гражданами, пишет «Коммерсант». Также нововведение коснется программ академического обмена учащихся, педагогов и научных работников, соглашения о совместных научных исследованиях, «инновационной деятельности» и обмене учебно-научной литературой. Кроме того, министерства будут контролировать участие в международных образовательных и научных проектах, конгрессах, симпозиумах, конференциях и семинарах. Новый порядок не распространится на договоры об обучении иностранных студентов и случаев, когда иностранцы трудоустроены в российский вуз или школу. В пояснительной записке к проекту говорится, что такие меры по контролю необходимы для «противодействия распространению иностранными организациями и гражданами противоправной информации и антироссийской пропаганды в образовательной среде». Отмечается, что инициатива повлияет на недопустимость негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс. Ранее сообщалось, что правительство РФ намерено оказывать грантовую поддержку мигрантов на время учебы в российских вузах. По мнению экспертов, это поможет решить проблему «утечки мозгов».