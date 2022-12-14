Губернатор Шумков обратился к курганцам с просьбой

Просьба губернатора Вадима Шумкова связана с работой управкомпаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил местных жителей следить за работой управляющих компаний и при необходимости жаловаться в органы власти. Об этом он 15 декабря написал в своем telegram-канале.

«У меня просьба, друзья. Не давайте себя обманывать. Самостоятельно либо через старших по дому заставляйте подобные „лавки“ отрабатывать каждый ваш рубль. Проверяйте их данные по расходным договорам и обязательствам, заключаемым на собранные у вас деньги. При наличии оснований сразу обращайтесь в госжилинспекцию, прокуратуру и суд, в зависимости от характера нарушений», — обратился к жителям региона Шумков.

Глава региона объяснил, что некоторые дворы выглядят «загаженными» уже через несколько месяцев после их ремонта. Он напомнил, что за содержанием дворов должны следить управляющие компании. По словам Шумкова, в Курганской области есть как порядочные ТСЖ и управляющие компании, так и «горе-управляйки». Недобросовестные предприниматели, по мнению губернатора, «уворовывают деньги жильцов, заключая фиктивные договоры на оказание услуг и включая в зарплатные ведомости „мертвые души“».

Ранее Шумков предполагал, что жители многоквартирных домов платят управляющим компаниям лишние деньги за услуги, которые могли бы оказать себе сами. В противовес этому губернатор заметил, что в своем доме человек может подстроить свой быт под себя, не содержа посредников.