Герой России побывал в курганской колонии

УФСИН намерен заняться патриотическим воспитанием своих сотрудников (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководство управления Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области встретилось с Героем России Сергеем Евлановым. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Временно исполняющий обязанности начальника УФСИН Михаил Хамазин и Сергей Евланов провели рабочую встречу», — указано на сайте. В управлении отмечают, что за мужество и героизм в бою на территории Афганистана 19 июля 1993 года уроженец Курганской области Евланов получил звание Героя РФ, также ему вручили медаль «Золотую звезду».

По данным ведомства, руководство УФСИН и Евланов обсудили планы по патриотическому воспитанию молодых сотрудников уголовно-исполнительной системы. Для этого управление намерено привлекать сотрудников и ветеранов боевых действий в мероприятиях, которые проводит общественная организация «Пограничники Зауралья».

До этого URA.RU писало, что по поручению губернатора Вадима Шумкова в регионе действует специальный стандарт, по которому систематизируют подходы в школах к патриотическому воспитанию. В рамках патриотического воспитания учащимся проводят классные часы, экскурсии и уроки «Разговоры о важном», а также встречи с действующими военными и ветеранами боевых действий.