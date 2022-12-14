Прокурор Тюменской области взял на контроль скандал инвалида и чиновников

Прокурор региона Владислав Московских взял на контроль дело тюменского инвалида Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Прокурор Тюменской области Владислав Московских лично проконтролирует проведение проверки по заявлению инвалида Анатолия Минина, пожаловавшегося на бездействие чиновников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее мужчина обнажился перед зданием ведомства, пытаясь привлечь внимание к своей проблеме.

«Своим поступком тюменец выражал несогласие с бездействием органов власти по оказанию ему соцобслуживания. Мужчина был незамедлительно принят сотрудниками прокуратуры. По итогу организованы дополнительные проверочные мероприятия. Их результат на личном контроле прокурора области Владислава Московских», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В разговоре с агентством Анатолий Минин подтвердил информацию. «У меня к сотрудникам прокуратуры претензий нет. Они медленно, но помогают мне. Вызвали Грамотина (Дмитрий Грамотин, директор департамента социального развития — прим. ред.), он предложил определить меня в пансионат. Но я не хочу, потому что вырос в детдоме и знаю, как устроены госучреждения. Я там не выживу», — отметил мужчина.

Комментарий по ситуации URA.RU также дал председатель Тюменской областной организации «Всероссийского общества инвалидов» Евгений Кравченко. По его словам, Минин получает всю положенную помощь, однако этого ему недостаточно.

«Учитывая его состояние здоровья и поведение, ему помогают даже больше, чем того требует закон. От него отказались уже четыре приемные семьи, с которыми он договаривался сам. Сейчас он требует постоянную сиделку, хотя это не предусмотрено. Он отказывается от пенсии, якобы она слишком мала. Теперь ему не хватает денег на еду и оплату коммунальных услуг, и винит он в этом государство», — рассказал URA.RU Кравченко.

Как сообщил общественник, в ближайшее время власти примут решение по жилью Минина: подходит ли оно под нужды инвалида. Ранее URA.RU писало, что мужчина разделся у здания областной прокуратуры. Перед этим он анонсировал свой протест.